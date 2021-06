Ear (1) : Nothing présentera ses premiers écouteurs le 27 juillet

Nothing commence à faire un peu plus de bruit en ce début d'été. La nouvelle entreprise de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a prévu un événement le 27 juillet prochain pour dévoiler son tout premier produit, des écouteurs Ear (1) dont on ne sait rien pour le moment.

Le son du changement, c’est pour bientôt. Après des mois de teasing, Nothing va enfin avoir un peu plus à dire et a prévu un événement pour cela le mardi 27 juillet prochain à 15 h (heure de Paris).

La jeune pousse portée par Carl Pei, l’un des co-fondateurs de OnePlus, avec le soutien de Tony Fadell, inventeur de l’iPod, Teenage Engineering ou encore Kevin Lin, l’une des têtes pensantes derrière Twitch, le tout propulsé par Google Ventures, a suscité beaucoup d’intérêt. Dès sa création, elle a indiqué que le son était son obsession et sa volonté d’offrir une nouvelle expérience, un sacerdoce.

On attend donc beaucoup de cette présentation qui devrait non seulement permettre d’en apprendre un peu plus sur Ear (1), le tout premier produit de la marque, « la première étape d’un passionnant voyage », comme l’a promis Carl Pei. Ces écouteurs sont promis « en toute transparence ». Reste à savoir si la formulation tient du concept ou de la conception. Tout un programme !

Plus rien à cacher

Reste que Nothing (rien en anglais, ndlr) a beaucoup à dire pour rendre concret l’idée derrière son produit et la gamme qui suivra. « Chaque interaction avec un produit, de sa prise en main à son activation, soit intuitive, évidente et naturelle », nous promet-on. On a hâte de voir à quoi cela peut bien ressembler une valorisation de l’expérience et de la qualité sur le design.

Carl Pei a toujours été un amoureux du son. Il fut l’homme derrière les écouteurs Bullets Wireless de OnePlus et la volonté d’ouvrir la marque chinoise à plus de choses qu’un simple smartphone (ou plusieurs). Tout ce que l’on peut comprendre à travers les différents visuels, c’est que les écouteurs devraient être parés de rouge.

Nothing a désormais tout à raconter du chemin que la firme veut tracer. Fini le mystère et les informations distillées au compte-gouttes comme si de rien n’était. Nothing va devoir dévoiler un peu plus son jeu et se jeter dans la fosse aux lions avec son « produit transparent ». Le marché des écouteurs sans fil est plus qu’encombré, mais avec un bon concept et une philosophie affirmée, avec aussi la musique et la qualité de l’expérience au cœur de sa réflexion, il y a de quoi se faire une place au soleil. Tout ou rien à voir le 27 juillet : Nothing est attendu au tournant.