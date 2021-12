Nvidia dégainerait une RTX 3080 Ti très énervée sur PC portables

Suivant son planning habituel, Nvidia s'apprêterait à introduire de nouvelles cartes graphiques mobiles, vouées au marché laptop. En l'occurrence, une RTX 3080 Ti et une RTX 3070 Ti seraient au menu, avec des TGP allant respectivement jusqu'à 175 et 150 W.

Si la bonne tenue du CES 2022 paraît de plus en plus compromise, Nvidia profitera néanmoins de sa conférence virtuelle pour annoncer début janvier quelques-unes de ses nouveautés pour l’année à venir. D’après les informations de VideoCardz, la marque au caméléon aurait bien deux nouvelles cartes graphiques mobiles à nous présenter : les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Toutes deux avaient déjà fait l’objet d’une précédente fuite confirmant leur existence.

Selon les sources du site spécialisé, la RTX 3080 Ti Mobile serait la première carte graphique pour PC portable à hériter de mémoire vidéo GDDR6 à 16 Gb/s. Elle serait équipée de 7424 cœurs CUDA (une information qui n’est pas encore confirmée), et on y trouverait un TGP revu à la hausse, pouvant atteindre le cap des 175 W.

Toujours plus de puissance graphique

La RTX 3080 Ti Mobile profiterait donc d’une vitesse de transferts 2 Gb/s plus rapide que la GDDR6 installée sur la RTX 3080 mobile. Même idée côté TGP, avec jusqu’à 10 W de puissance supplémentaire par rapport aux 3080 les mieux pourvues du marché PC portable à l’heure actuelle.

Limitée à 150 W sur le papier, la RTX 3080 Mobile peut en pratique monter jusqu’à 165 W sur les laptops tirant parti de la technologie NVIDIA Dynamic Boost 2.0, qui permet, pour rappel, de mitiger de manière dynamique la puissance entre le CPU et le GPU. Reste maintenant à savoir si les 175 W de TGP pressentis pour la RTX 3080 Ti pourront là aussi être dépassés avec le Dynamic Boost 2.0. Réponse attendue sous peu.

Une version plus modeste, mais tout en puissance en vue

En parallèle, Nvidia aurait également l’intention de lancer une RTX 3070 Ti. Un peu plus modeste, cette dernière se limiterait à 8 Go de GDDR6 à 14 Gb/s. Elle pourrait enfin monter à 150 W de TGP (soit 5 W de plus que la RTX 3070 Mobile). Son nombre de cœurs CUDA reste en revanche encore à déterminer.

Ces deux nouvelles cartes seront vraisemblablement présentées en détail lors de la prochaine conférence de Nvidia, attendue le 4 janvier prochain.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.