Nvidia annonce le DLDSR : qu’est-ce que ça va changer dans vos jeux ?

Le DLDSR arrivera dès le 14 janvier via une simple mise à jour des pilotes des cartes graphiques RTX de Nvidia. S'agit-il d'une réponse au RSR de AMD ? Oui et non. On fait le point.

En 2021, AMD avait répondu au DLSS de Nvidia en annonçant une solution concurrente appelée Fidelity Super Resolution (FSR).

En ce début d’année 2022, c’est maintenant Nvidia qui rend coup pour coup à AMD et annonce le DLDSR, pour Deep Learning Dynamic Super Resolution, moins d’une semaine après la présentation d’AMD lors du CES 2022, d’une nouvelle fonctionnalité appelée le RSR, pour Radeon Super Resolution.

Les deux technologies n’ont pas grand chose à voir, bien que le calendrier de leurs annonces respectives les placent de fait l’une face à l’autre. Le RSR d’AMD vise à améliorer la fréquence d’affichage là où le DLDSR veut améliorer le rendu des images, particulièrement en 1080p. Faisons le point.

Le RSR, c’est quoi ?

La technologie proposée par AMD, le RSR, vise donc à améliorer la fréquence d’affichage des jeux. Pour ce faire, elle utilise une technique d’upscaling, c’est à dire que la carte graphique va construire une image dans une définition donnée, 1080p ou 1440p par exemple, puis le RSR va amener cette image à une définition plus élevée, comme la 4K.

L’intérêt est simple : calculer une image en 1080 puis l’améliorer en 4K demande moins de puissance de calcul que de calculer directement une image en 4K. Le DLSS de Nvidia fonctionne sur le même principe.

Mais alors, quelle différence avec le FSR annoncé par AMD l’année dernière, censé concurrencer le DLSS justement ? L’intérêt de ce nouveau RSR, c’est qu’il est implémenté via des pilotes AMD plutôt que directement dans les jeux, avec la collaboration des développeurs. Son déploiement est donc plus rapide et plus efficace. C’est aussi la solution choisie par Nvidia pour sa fonction « Image Scaling ». Il sera disponible sur toutes les cartes graphiques Radeon basée sur l’architecture RDNA ou RDNA 2. Le RSR va être déployé dans le courant du premier trimestre 2022 selon AMD.

Le retour du DSR de Nvidia

Passons maintenant à ce que vient d’annoncer Nvidia, le Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) qui sera disponible via une simple mise à jour des pilotes des cartes RTX dès le 14 janvier. C’est d’ailleurs un point qui permet de le rapprocher du RSR de AMD : les deux technologies cherchent à être implémentées facilement et rapidement.

Pour les plus anciens, le nom de DSR vous rappellera peut-être quelque chose. En effet, le DLDSR vient remettre à jour une « vieille » technologie d’Nvidia, le DSR en lui injectant une part d’IA. Cela est rendu possible par l’ajout des Tensor Cores dans les cartes RTX, des cœurs dédiés à ces calculs basés sur l’IA.

Pour rappel, le DSR est une technologie de downscaling, l’inverse d’un upscaling. Ici, on va calculer une image avec une plus grande définition, 1620p par exemple, puis on va l’amener vers 1080p.

Quel est l’intérêt ?

L’intérêt peut ne pas paraître évident, mais cela doit en théorie lisser certaines textures et certains petits motifs comme de l’herbe en supprimant les artefacts et scintillements, ou encore améliorer le rendu des ombres et de l’anti-aliasing.

Selon Nvidia, ce nouveau DSR devrait être beaucoup plus capable que son vénérable ancêtre. Dans une image publiée sur son site, la firme de Santa Clara indique qu’une image en DSR 4X (4K vers 1080p) devrait avoir un rendu similaire à une image en DLDSR 2,25X (1620p vers 1080p), le tout avec une fluidité bien plus importante.

D’après une autre image sur le site de Nvidia, on peut voir que seuls deux réglages seront à priori proposés au lancement, DLDSR 1,78X (équivalent 1440p) et 2,25X (équivalent 1620p).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.