GeForce RTX 3050 : Nvidia préparerait une variante plus simple à produire

Nvidia travaillerait à rendre sa carte graphique plus simple à trouver en stock et à un prix plus proche de la normale.

Au match des cartes graphiques d’entrée de gamme, Nvidia a clairement remporté une victoire avec la GeForce RTX 3050 qui apporte un niveau de performance satisfaisant avec les qualités de la gamme RTX (DLSS, RT, etc). Malheureusement, c’est une nouvelle fois une carte graphique qu’il est très difficile de trouver en stock, en particulier à un prix décent. Annoncé à 279 euros, on la trouve en réalité à partir de 470 euros et jusqu’à 550 euros, pour de l’entrée de gamme.

Une variante sans piège et plus simple à produire

Actuellement, la GeForce RTX 3050 utilise une puce graphique Nvidia GA106, que l’on trouve aussi dans la GeForce RTX 3060 et dans les déclinaisons mobiles des 3050 et 3060. Pourtant, comme l’indique Igor’s Lab, les caractéristiques choisies par Nvidia pour sa RTX 3050 sont en réalité parfaitement compatibles avec ce que devrait produire la GA107. La puce peut intégrer les 2560 CUDA cores, les 80 Texture Units, les 32 ROPs et les 20 RT Cores de la GeForce RTX 3050.

Par ailleurs, Igor note que les puces GA106 et GA107 sont « pin-compatible », c’est-à-dire que les partenaires de Nvidia pourront placer l’une ou l’autre des puces sans changer un seul détail de leurs design de carte graphique. Les Asus, MSI et autres Zotac pourront donc passer d’une puce à l’autre sans problème. Pour Nvidia l’intérêt est dans une simplification du processus de fabrication. La version GA107 de la RTX 3050 devrait également offrir une consommation à la baisse, à 115W contre 130W pour le modèle GA106.

On ne connait pas de date pour ce changement de fabrication de Nvidia. Espérons que ce changement va permettre de faire baisser le prix de la carte et l’amener plus près de son prix conseillé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.