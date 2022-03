GeForce Now : les jeux ajoutés la semaine du 24 mars 2022

Après Tunic, le nouveau Syberia, FAR : Changing Tides ou encore Shadow Warrior 3, GeForce Now dévoile la dernière fournée de jeux qui viennent s'ajouter à la bibliothèque de la plateforme de cloud gaming.

Place à la nouvelle livraison de jeux ajoutés aux milliers déjà présents au catalogue. Cette semaine, ce sont six nouveaux titres qui viennent renforcer la plateforme de cloud gaming GeForce Now en mars.

On trouve notamment Rugby 22 pour tenter de revivre le Grand Chelem de l’équipe de France, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town et sa vie paisible à la ferme. Aperçu sur Switch, il s’agit d’un jeu de gestion dans lequel il faut faire fructifier sa terre, débusquer un trésor et même trouver l’amour dans un calme village de bord de mer.

Et si vous aimez les jeux de simulation et de gestion, vous trouverez votre bonheur avec Highrise City dans lequel vos talents de gestionnaire, de financier et de magnat de l’immobilier vont parler. Un jeu disponible dès sa sortie le 24 mars.

Parmi les jeux déjà compatibles GeForce Now et lancés ce mois-ci, Syberia : The World Before est un point’n’click dans l’univers Syberia. Quatrième volet, il suit les destinées de deux femmes, Dana Roze et Kate Walker. La première, jeune pianiste talentueuse, vit en 1937 quand la seconde reprend du service en 2004.

Annoncé de longue date sur Xbox notamment, Tunic est également sur Steam. À vous d’incarner le mignon renard et de partir explorer les contrées peuplées de monstres féroces. Dans ce jeu d’action isométrique, il faudra aussi recourir à des pouvoirs ancestraux pour vivre la grande aventure.

A noter également les arrivées de Martha is Dead, un étrange thriller psychologique à la première personne se déroulant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Far : Changing Tides, une virée poétique et envoûtante dans un monde inondé, ou encore Shadow Warrior 3, le jeu de samouraïs modernes édité par Devolver.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en mars 2022

Dès le 24 mars :

Highrise City (Steam)

Fury Unleashed (Steam)

Power to the People (Steam et Epic Games Store)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Steam)

Le 17 mars :

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Tunic (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Syberia : The World Before (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store , 18 mars)

Blood West (Steam)

(Steam) Dread Hunger (Steam)

(Steam) Hero’s Hour (Steam)

(Steam) Hundred Days – Winemaking Simulator ( Steam et Epic Games Store)

Le 10 mars :

Buccaneers! (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Distant Worlds 2 (Nouvelle sortie sur Steam )

Ironsmith Medieval Simulator (Nouvelle sortie sur Steam )

Bus Driver Simulator ( Steam )

Martha is Dead ( Steam )

Survival Quiz CITY (Steam)

Le 3 mars :

Elex II ( Nouvelle sortie sur Steam )

Nouvelle sortie sur Steam Far : Changing Tides (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) Shadow Warrior 3 (Nouvelle sortie sur Steam)

(Nouvelle sortie sur Steam) AWAY : The Survival Series ( Epic Games Store )

Labyrinthine Dreams ( Steam )

Sins of a Solar Empire : Rebellion ( Steam )

TROUBLESHOOTER : Abandoned Children ( Steam )

The Vanishing of Ethan Carter ( Epic Games Store )

À venir :

Lumote: The Mastermote Chronicles (Nouvelle sortie sur Steam, 24 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 24 mars) Turbo Sloths (Nouvelle sortie sur Steam, 30 mars)

Comment profiter de GeForce Now ?

Pour pouvoir jouer à vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les utiliser depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).