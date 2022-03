GeForce Now RTX 3080 : plus besoin de s’engager sur 6 mois pour en profiter

Plus besoin de souscrire à 6 mois pour essayer le forfait RTX 3080 de GeForce Now, il est désormais disponible mensuellement.

À l’heure actuelle, GeForce Now est la solution de cloud gaming la plus intéressante techniquement parlant. Son offre RTX 3080 est particulièrement impressionnante, laissant presque croire par moments que l’on joue en local, et il n’est pas obligatoire de racheter ses jeux pour en profiter. Mais son abonnement de 100 euros pour 6 mois pouvait en refroidir certains et certaines de se lancer dans l’expérience du cloud gaming dans les meilleures conditions.

Mais ceci est désormais de l’histoire ancienne ! Nvidia vient d’annoncer qu’un abonnement mensuel est désormais disponible en plus du forfait semestriel. Sans surprise, il est néanmoins un peu plus cher puisqu’il coûte 19,99 euros par mois, soit 120 euros pour le semestre complet. Cette formule s’avère donc intéressante si vous n’êtes pas sûrs d’apprécier le jeu en cloud gaming, mais il devient rapidement plus rentable de s’engager sur des périodes plus longues.

Rappelons que ce forfait permet de jouer sur une machine distante équipée d’une carte graphique équivalente à une GeForce RTX 3080 en 1440p à 120 IPS. Mais ce qui fait réellement la différence, c’est l’Adaptive Sync réduisant drastiquement la latence en jeu.

Les serveurs en place

Au lancement, Nvidia a mis en place cette restriction afin d’éviter que ses serveurs soient pris d’assaut au point de dégrader l’expérience des joueurs. Désormais, la marque de Santa Clara doit juger ses infrastructures suffisantes pour supporter un nouvel afflux de joueurs et de joueuses. En Europe, trois « POD » RTX 3080 sont disponibles : à Amsterdam, Francfort et Londres. Un quatrième serveur est attendu à Paris d’ici mars, même si la latence sur les serveurs plus éloignés est déjà très confortable.

