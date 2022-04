Nvidia offre une arrivée de poids à sa plateforme de cloud gaming. God of War peut désormais être jouable sur tous les supports grâce à GeForce Now. C’est l’un des nouveaux jeux ajoutés cette semaine.

C’est sans doute l’ajout majeur du mois d’avril sur GeForce Now. God of War, l’un des jeux les plus emblématiques de la PS4 et désormais en version PC, va pouvoir être joué sur n’importe quel support. Et ce, grâce à la puissance du cloud gaming.

Les dernières aventures de Kratos et son fils Atreus font partie des huit jeux qui rejoignent le catalogue de titres compatibles avec la plateforme de cloud gaming de Nvidia.

Encore plus de démos gratuites en un clic

La grande nouveauté du mois, c’est aussi l’amélioration de l’expérience des démos avec un accès plus rapide qui permet de les lancer en un clic. On trouve là Terraformers : First Steps on Mars, Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option et The RiftBreaker Prologue.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Vous pouvez ainsi tester les jeux sur n’importe quel support avant de les acheter sur PC. Si vous êtes abonnés Prioritaire ou RTX 3080, vous pouvez même profiter du RTX dans Ghostrunner et du DLSS dans Chorus.

Les jeux ajoutés en avril 2022

God of War part donc assouvir sa soif de vengeance sur smartphone, tablette, Mac et version web grâce à GeForce Now. Sur Mac, il sera même possible d’y jouer jusqu’en 1440p ou 1600p, en 120 FPS sur smartphone compatible.

Autre jeu à découvrir, Twin Mirror, que l’on doit au studio Dontnod (Vampyre, Remember Me, Life is Strange). Un jeu dans l’esprit point’n’click où vous devez aider un homme en proie à des visions qui doit résoudre un meurtre dans sa ville natale alors qu’il revient enterrer son meilleur ami.

Dès le 21 avril :

Le 14 avril :

Le 7 avril :

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.