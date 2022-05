GeForce RTX 4090 : Nvidia pourrait franchir la barre des 100 TFlops, une performance inouïe

Les prochaines cartes graphiques de Nvidia s'annoncent très ambitieuses. La GeForce RTX 4090 pourrait être la première carte graphique à dépasser le cap des 100 TFlops.

Dans quelle mesure Nvidia peut-il marquer un saut générationnel avec ses cartes graphiques Ada Lovelace. La marque devrait présenter avant la fin de l’année sa nouvelle génération de GeForce RTX 4000 dont les rumeurs s’accordent à dire que l’on devrait battre des nouveaux records de performances et de consommation.

Pour évaluer les performances brutes d’une puce graphique, on utilise souvent le nombre de TFlops FP32. Il s’agit d’un chiffre très relatif qui permet d’évaluer la puissance de calcul brute d’une puce et cela donne un chiffre que les marques peuvent facilement mettre en avant, même si son sens atteint vite certaines limites.

To be honest, I don't have much information about AMD. Maybe Lisa and Jensen's competition will give us a 100TFLOPS gaming war in a few months.

Aujourd’hui, la GeForce RTX 3090 Ti offre entre 40 et 45 TFlops de puissance de calcul en FP32. C’est la puce graphique la plus puissante du marché, loin devant les quelque 12 TFlops atteints par la Xbox Series X, la console de salon avec la plus grande puissance brute. La Radeon RX 6900 XTX chez AMD promet 25 Tflops de performances de calcul en FP32.

D’après deux comptes Twitter suivis pour leurs indiscrétions sur Nvidia et AMD, Greymon55 et Kopite7kimi, les deux constructeurs chercheraient à se rapprocher de la barre des 100 TFlops pour la prochaine génération. Si c’est le cas, on comprend que cela représenterait un énorme saut en termes de performances de calcul.

I can only say that the two products have improved a lot compared to their predecessors, but if you want to ask me directly which one is better, I'm sorry I can't answer, because no one knows the specific improvement by percentage.

