Nvidia GeForce RTX 4000 : vers une carte graphique consommant 900W, l’incroyable rumeur

Les rumeurs se multiplient autour des prochaines cartes graphiques de Nvidia. L'une des dernières en date prédit une carte graphique qui pourrait atteindre une consommation record de 900W.

Nvidia devrait dévoiler une nouvelle génération de cartes graphiques avant la fin de l’année. D’après de nombreuses rumeurs, les GeForce RTX 4000 promettent déjà de battre de nouveaux records de performances grâce à l’architecture Ada Lovelace. La nouvelle génération pourrait aussi battre des records de consommation, au point d’atteindre 900W ? C’est ce que peut laisser penser une rumeur qu’il faut prendre soin de lire correctement.

C’est le compte kopite7kimi qui annonce cette rumeur, ce compte Twitter a plutôt bonne presse quand il s’agit des nouveautés de Nvidia.

In fact, there is another full-fat AD102 SKU with 900W TGP, 48G 24Gbps GDDR6X, 2*16pin and higher frequency.

But no one knows whether it will become an actual product. Because the test board of AD102 has more than two 16pin connectors, so everything is possible.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) April 27, 2022