GeForce Now : le service de cloud gaming étend son avance avec cette fonction

Nvidia renforce encore son service de cloud gaming GeForce Now avec le 1440p à 120 Hz sur navigateur.

Si l’on ne prend que la technique comme seul critère, alors il n’y a aucun doute : GeForce Now domine largement le cloud gaming. Que ce soit sur la qualité de l’image, la faible latence ou la large compatibilité avec les appareils, le service de cloud gaming de Nvidia a une large avance sur sa concurrence.

Nvidia tient notamment cet avantage à son offre GeForce RTX 3080 que nous avions pu tester, qui permet de monter en 1440p et à 120 images par seconde. Jusque là, ce niveau de performance était toutefois restreint aux applications natives. Nvidia fait sauter cette limite aujourd’hui.

Le 120 Hz directement dans Google Chrome

Nvidia annonce en effet qu’une « mise à jour du navigateur Chrome qui permet de diffuser des jeux jusqu’à 1440p et 120FPS sur PC ». Plus besoin d’installer l’application sur sa machine pour profiter du meilleur que peut proposer GeForce Now. Ce niveau élevé de fréquence est très intéressant pour réduire au minimum la latence du service, même si votre écran est limité à 60 Hz. Cela signifie en effet que le jeu est capable de traiter vos actions et d’en renvoyer l’affichage correspondant 120 fois par seconde.

La marque indique que cela va permettre un streaming de jeu plus fluide « même sur les PC sous-puissants ». Attention tout de même, il faudra une machine capable de télécharger et de décoder en direct un flux vidéo 2560 x 1440 pixels à 120 images par seconde à travers un navigateur.

Tant qu’à donner des nouvelles de son service, Nvidia indique avoir dépassé les 1300 jeux disponibles sur son catalogue GeForce Now. Cette semaine, la firme a ajouté :

Thymesia (Nouvelle sortie Steam, 18 août)

Century: Age of Ashes (Steam)

Clanfolk (Steam)

Coromon (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (Steam)

Phoenix Point (Epic Games Store)

Rappelons que la force et l’inconvénient de GeForce Now réside dans le fait que vous devez posséder les jeux pour y accéder. Il ne s’agit pas d’un catalogue intégrant les jeux. C’est aussi une force, car on parle de jeux que vous possédez peut-être déjà, sur Steam, Epic Games Store et d’autres boutiques prises en charge.

