À partir de 379 €, les cartes graphiques Nvidia RTX 3000 deviennent abordables pour Noël

Pour s’offrir une nouvelle carte graphique GeForce RTX 30, il n’est plus nécessaire de casser son PEL. Pour la fin de l'année, Rue Du Commerce propose les Nvidia GeForce RTX 3060 et 3070, en version Ti ou non, à prix abordable. Pile à temps pour Noël.

Ces derniers mois, le marché des composants informatiques a fait face à une pénurie historique et à une flambée des prix impressionnante. Difficile de mettre à niveau son PC sans y consacrer un budget démesuré.

Le retour à la normale semble enfin se confirmer. Pour preuve, Rue Du Commerce propose les cartes graphiques Nvidia RTX de la série 3000 à prix attractif, à partir de 379,90 euros. C’est l’occasion de s’équiper avant les fêtes et de profiter pleinement de tous les jeux vidéo phares de cette fin d’année et des nombreux hits à venir en 2023.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment chez Rue Du Commerce. Les voici :

Actuellement, pour tout achat d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 ou supérieure, le jeu Marvel’s Midnight Suns est offert.

Nvidia RTX 3060 : l’excellent rapport performances-prix

Lancées en 2021 et basées sur l’architecture Ampere, les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3060, sont encore très performantes à ce jour. La GeForce RTX 3060 est particulièrement adaptée à ceux qui visent le jeu en Full HD (1920 × 1080 pixels). Il est également possible de viser la définition QHD, mais sous réserve d’accepter de faire des compromis dans les réglages graphiques.

Notée 7/10 lors des tests réalisés par Frandroid, la Nvidia RTX 3060 a été saluée pour son très bon rapport performance-prix. En effet, pour moins de 400 euros, elle permet de faire tourner les jeux les plus gourmands du moment. De plus, elle supporte toutes les technologies phares de Nvidia, dont le ray tracing et le DLSS 2.

En ce moment, Rue Du Commerce affiche le modèle ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin EDGE avec 12 Go de mémoire vive GDDR6 et deux ventilateurs au prix abordable de 379,90 euros.

La version overclockée MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC avec 12 Go de GDDR6 est quant à elle à 389,90 euros.

Ceux qui veulent profiter d’une version encore plus performante sans se ruiner, peuvent se tourner vers la RTX 3060 Ti. Plus puissante que la RTX 3060 et adaptée aux résolutions QHD, cette carte graphique a été très bien accueillie par Frandroid, qui lui a attribué la note de 8/10. Rue Du Commerce propose d’ailleurs le modèle MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 à 484,90 euros.

Nvidia RTX 3070 : l’excellence pour jouer en QHD

Alors que la carte graphique Nvidia RTX 3060 est plutôt pensée pour jouer en Full HD, la RTX 3070 est, elle, parfaite pour le jeu en QHD (2560 × 1440 pixels) et peut même supporter la 4K. En plus d’être puissante, elle offre une bonne performance énergétique et s’avère aussi très silencieuse.

La Nvidia GeForce RTX 3070 est tout simplement la valeur sûre des cartes graphiques du moment. Avec elle, non seulement vous avez l’assurance de pouvoir jouer à Elden Ring en QHD sans problème, mais vous avez aussi l’assurance de faire tourner un futur Star Wars Jedi : Survivor ou le prochain DLC de Cyberpunk 2077 dans les meilleures conditions.

Rue Du Commerce dispose actuellement de deux modèles intéressants avec 8 Go de mémoire vive GDDR6, sous la barre des 600 euros :

La GeForce RTX 3070 Ti, encore plus puissante que la GeForce RTX 3070, est aussi à l’honneur sur le site d’e-commerce. Disponible à 689,90 euros, ce modèle ZOTAC GeForce RTX 3070 Ti TRINITY est doté de 8 Go de mémoire vive et s’accompagne de pas moins de trois ventilateurs et non de deux comme les modèles standards RTX 3070, ainsi que de LED RGB.

L’avantage Nvidia

Nvidia est aujourd’hui le principal acteur (et leader) du marché des cartes graphiques. Au-delà de fournir des produits de qualité, la marque américaine investit significativement dans les technologies 3D. Elles permettent d’optimiser considérablement la fluidité du jeu ainsi que le rendu.

Bien que Nvidia a récemment lancé ses cartes graphiques RTX 4000, sa série RTX 3000 est, aujourd’hui encore, incontournable. Elle supporte de nombreuses technologies phares chez Nvidia, dont le ray tracing, chargé de délivrer des images plus réalistes grâce à des reflets et des éclairages dynamiques.

Le DLSS 2 (Deep Learning Super Sampling de seconde génération) est l’autre argument massue des cartes graphiques de Nvidia de génération 30. Ce traitement logiciel permet d’améliorer sensiblement la qualité de l’image en haute définition sans jamais perdre en performance.