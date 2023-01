Nvidia RTX 4000 : un nouveau modèle moins cher apparait avant l’heure

Une semaine après la RTX 4070 Ti, dévoilée au CES 2023, la RTX 4070 « classique » commence à devenir plus concrète au travers d'une boîte Founder's Edition prise en photo. Ces premières images nous permettent d'obtenir quelques indices sur la prochaine carte graphique de Nvidia.

Nvidia commence à travailler sérieusement à la production de sa prochaine RTX 4070. C’est en tout cas ce que l’on déduit des photos partagées par la chaîne YouTube RedTechGaming. On y découvre la boîte d’une RTX 4070 Founder’s Edition (modèle de référence Nvidia), et en l’occurrence, ce packaging semble authentique. Il nous livre quelques premiers indices concernant la future carte graphique du géant au caméléon.

Attendu sur le « haut du milieu de gamme », ce nouveau modèle fait de nouveau parler de lui quelques jours à peine après le lancement de la RTX 4070 Ti : la première carte « Ada Lovelace » proposée sous la barre symbolique des 1000 euros. La RTX 4070 devrait pour sa part arriver sur le marché sur le second semestre 2023, aux environs de 600 – 700 dollars d’après WCCFTech.

Vers un nouveau design pour le modèle de référence ?

Quoi qu’il en soit, l’emballage dévoilé par RedTechGaming permet d’avoir une première idée du design adopté pour le modèle Founder’s Edition de la RTX 4070. Si l’on se fie aux découpes visibles à l’intérieur du packaging, la carte devrait être nettement plus compacte que les RTX 4080 et 4090 lancées à la rentrée. Les photos dévoilées ne nous permettent pas encore d’avoir toutes les dimensions de la RTX 4070 de référence, mais l’on y lit quand même que la carte ferait 112 mm de large (contre 137 mm pour les RTX 4080 et 4090). Les mentions affichées à l’arrière de la boite nous permettent enfin d’avoir une première confirmation que la carte sera bien compatible PCIe Gen 5, et alimentée par le biais de deux ports 8 broches. Rien de nouveau ici.

Source : RedGamingTech via WCCFTech Source : RedGamingTech via WCCFTech Source : RedGamingTech via WCCFTech

Côté rumeurs, la RTX 4070 classique serait basée sur un GPU AD104-250/251 dont le TGP est attendu à 200 W. Pas de grosses différences entre les GPU AD104-250 et AD104-251, sinon que le modèle 251 utilise des circuits légèrement différents, un peu moins coûteux à produire et légèrement plus efficaces sur le plan énergétique. D’autres informations en fuite laissaient par ailleurs entendre que la RTX 4070 pourrait compter sur un maximum de 5888 coeurs CUDA et sur 12 Go de mémoire vidéo GDDR6X à 21 Gbps. On apprenait enfin il y a quelques semaines que Nvidia lancerait courant février la production à grande échelle de cette nouvelle référence.

Reste à savoir quand pourrait alors intervenir son officialisation. Sans partir sur des prédiction au doigt levé, une présentation fin mai / début juin à l’occasion du Computex ne serait pas surprenante. En 2021, Nvidia avait par exemple profité de ce créneau pour officialiser ses RTX 3070 Ti et 3080 Ti.

