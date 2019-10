Après la Nvidia Shield Pro, c'est au tour de la Shield classique de faire l'objet de fuites par un commerçant.

Nvidia aura réussi à maintenir le secret sur sa nouvelle offre TV jusqu’à la dernière ligne, mais ses partenaires commerçant n’ont pas eu le même respect du secret. Après la publication par erreur de la nouvelle Nvidia Shield TV Pro par Amazon, c’est au tour de la Nvidia Shield TV d’être dévoilé, cette fois par le commerçant américain Newegg.

La page a été retirée, mais pas avant que Android Central ait pu faire des captures d’écran du produit et sa description.

Un nouveau format Stick HDMI

Si la Nvidia Shield TV Pro reprend peu ou prou le design de la Shield TV que l’on connait bien, ce n’est pas le cas de ce nouveau modèle sobrement nommé « Shield TV ». Le nouveau modèle propose un format « stick », c’est-à-dire un tube auquel il ne reste qu’à brancher un câble HDMI et un câble d’alimentation.

Malgré sa petite taille (16,5 cm x 4 cm), Nvidia intègre tout de même également un port Ethernet et un port microSD sur les côtés, mais l’appareil ne propose plus de ports USB.

Télécommande Toblerone

Contrairement à ce que laisser penser les images de la télécommande de la Nvidia Shield TV Pro, le design a radicalement changé. Fini la télécommande « plate », et bienvenue à une sorte de télécommande en forme de barre Toblerone.

Nvidia semble avoir joué avec la perspective sur les images de la Shield TV Pro pour masquer le fond de la télécommande, mais pas sur les images de la nouvelle Shield TV. La sélection des boutons a également changé avec désormais 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton Netflix.

Puce Tegra Z1+ et Tegra X1+

La description du produit par NewEgg permet d’en apprendre plus sur ses caractéristiques. On apprend que la Nvidia Shield TV serait équipé d’une puce « Nvidia Tegra Z1+ » qui serait 25% plus performante que la génération précédente.

Il est probable que cela soit une faute de frappe et que la puce soit en réalité une « Nvidia Tegra X1+ » mentionnée plus bas dans la description, mais également mentionnée dans la fiche du modèle Pro.

Pour rappel cette puce est probablement née de la même révision que la nouvelle puce Tegra que l’on trouve dans la Switch Lite et qui consomme beaucoup moins que la génération précédente, à performance équivalente.

La description mentionne également une certification Dolby Vision pour le HDR, une intégration de Google Assistant, et une amélioration de la définition jusqu’en 4K par un algorithme « d’intelligence artificielle ».

Enfin, la Nvidia Shield TV intégrerait 8 Go de stockage, contre 16 Go pour le modèle Pro.

Disponibilité et prix

NewEgg ne mentionne pas de date de sortie, mais Amazon annonçait la sortie du modèle Pro pour le 28 octobre 2019. Le site indique un prix de 199 dollars canadiens, soit 150 dollars américains environ, à mettre en comparaison avec la Shield TV Pro annoncée à 199 dollars américains.