La Nvidia Shield TV Pro 2019 s'est rapidement montrée en image sur Amazon et on peut voir que la télécommande devrait accueillir beaucoup plus de boutons qu'avant.

Nous savions qu’une nouvelle Nvidia Shield TV était en préparation depuis quelque temps. Désormais, grâce à une page produit publiée trop tôt sur Amazon, on peut voir à quoi ressemblera la Shield TV Pro de 2019.

Le lien partagé par Android Authority ne fonctionne plus, mais le média a eu le temps de réaliser une capture d’écran permettant de lire quelques éléments de la fiche technique et de voir le nouveau design de la box Android TV et de sa télécommande. Cette dernière semble adopter un design plus longiforme que sur les précédentes générations et, surtout, accueillerait plus de boutons si l’on se fie à l’image.

La plupart des nouvelles touches sont ici dédiées à la lecture de contenus multimédia, avec notamment des touches Lecture/Pause ou Avance rapide et Recul rapide. On remarquera aussi la présence d’un bouton Netflix en bas.

La box Nvidia Shield TV Pro 2019 en tant que telle ne semble pas présenter de réelles différences esthétiques. La vraie nouveauté vient plutôt de la mention du dernier SoC Tegra X1+, plus puissant, intégré au boîtier. Sinon, on soulignera aussi la compatibilité avec Amazon Alexa et évidemment Google Assistant, les 3 Go de RAM et les 16 Go de stockage.

Cette Nvidia Shield TV 2019 semble se présenter surtout comme une déclinaison plus puissante de la Shield TV de 2017. Rappelons au passage qu’une Shield TV Pro existait déjà et se démarquait par l’intégration d’un disque dur de 500 Go.

Prix et disponibilité

On remarquera aussi qu’une date de lancement est évoquée : le 28 octobre 2019. Quant au prix, il faudrait apparemment compter sur un tarif de 199 dollars aux États-Unis.