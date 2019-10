Le nouveau boîtier Android TV d'Nvidia a déjà pu être acheté par des clients américains des magasins d'électronique Best Buy, quelques jours avant son officialisation.

Pour la discrétion, c’est raté. Nvidia avait fait un beau travail pour garder le secret autour de la nouvelle mouture de sa Shield TV Pro, dont l’annonce officielle est attendue pour la fin du mois. Mais ça, c’était jusqu’à ce qu’Amazon et d’autres revendeurs publient par accident les spécifications sur leurs sites.

Les pages fautives ont vite été retirées, mais le message ne semble pas être bien passé chez Best Buy, une chaîne américaine de magasins vendant des produits électroniques. Plusieurs clients à l’œil avisé ont ainsi découvert de magnifiques boîtes de Nvidia Shield TV Pro sur les rayonnages de Best Buy — et certains ne se sont pas privés d’en ramener chez eux.

Yeah, Best Buy is not doing a good job of concealing the new #Shield TV Pro. pic.twitter.com/cwGrlm0C3o — Ryan (@That1DudeRyan) October 24, 2019

First @BestBuy told me they didn’t have them till next week. Second one, few miles down the road, were already putting them on the shelves. Hey @NVIDIASHIELD , when are you actually going to announce these things. #worstkeptsecret pic.twitter.com/PMtJYLlF8z — Killroy™ (@KillroyWasHere) October 24, 2019

Rien de bien surprenant sur les spécifications. Par rapport au modèle précédent de 2017, la version 2019 de la Shield TV Pro embarque un SoC Tegra X1+ et 16 Go de stockage dans un design similaire. Le boîtier est compatible Bluetooth 5.0 et Dolby Vision HDR, et propose un mode vidéo « AI enhanced » pour optimiser l’affichage de contenus non 4K sur un téléviseur 4K.

Lancement le 28 octobre

Le compte Twitter de Nvidia Shield a publié un tweet pointant vers une présentation le 28 octobre. Le contenu de cette présentation laisse peu de place au doute au vu de ces récentes fuites.

En ce qui concerne les prix américains, on compte toujours 200 dollars pour la Shield TV Pro.