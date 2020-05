Nvidia : en 4K, la RTX 3080 Ti serait au moins 40% plus véloce qu’une 2080 Ti

Que faut-il attendre de la RTX 3080 Ti Founders Edition ? La chaîne YouTube « Moore's Law is Dead » a réussi à glaner des informations tangibles sur les spécifications du prochain fleuron de Nvidia... et ça promet. La carte passerait sur le standard PCIe 4.0, arborerait trois ventilateurs au lieu de deux et permettrait jusqu'à 70% de performances supplémentaires en 4K.

On le sait, Nvidia prépare dans l’ombre le lancement de sa nouvelle génération de cartes graphique « Ampère », une génération cruciale pour les verts puisqu’elle marquera le passage à la fois sur une nouvelle micro-architecture mais aussi sur une nouvelle finesse de gravure (le 7 nm de TSMC selon les fuites). Une migration technologique qui aurait beaucoup de sens pour Nvidia… et pour le consommateur.

D’après les informations obtenues par la chaîne YouTube « Moore’s Law is Dead » auprès d’une source anonyme, interne à Nvidia, la RTX 3080 Ti et son GPU « GA102 » se montreraient ainsi 40 à 70% plus rapides en 4K qu’une RTX 2080 Ti actuelle. De quoi augurer du meilleur pour le reste de la gamme, qui profiterait pour sa part de puces « GA104 » et « GA103 », certes moins véloces. Ces révélations, qu’il faut pour l’heure prendre avec des pincettes, font écho à de précédentes rumeurs pointant déjà il y a quelques mois vers une augmentation particulièrement notable des performances.

Rappelons par ailleurs qu’une autre RTX 3000 surpuissante, elle aussi basée sur une puce « GA102 », serait aussi au menu chez Nvidia. Cette carte s’intercalerait entre la RTX 3080 Ti et une probable RTX Titan de nouvelle génération.

Une puce redoutable en Ultra HD

D’après « Moore’s Law is Dead », cette puce « GA102 » embarquerait pas moins de 5376 coeurs CUDA (pour 10% d’instructions par cycle en plus par rapport à Turing). Elle serait cadencée à plus de 2,20 GHz et développerait au moins 21 TFLOPS. Les fréquences pourraient enfin atteindre le seuil des 2,50 GHz sur les puces Ampères moins performances, et ce grâce à la nouvelle gravure en 7 nm.

On apprend en outre que la RTX 3080 Ti miserait sur de la mémoire GDDR6 à 18 Gbps pour une bande passante de 863 Go/s. Si son bus s’établit bien à 384-bits, ce serait 40% de plus qu’une RTX 2080 Ti. Ces spécifications permettraient à la RTX 3080 Ti de devancer sa grande soeur de 40% en 4K sur les jeux les moins bien optimisés. Un chiffre qui pourrait passer à 50% de performances en plus sur les titres correctement optimisés et 70% sur les jeux ayant été conçus en partenariat avec Nvidia pour exploiter au mieux la nouvelle architecture Ampère.

Nvidia aurait aussi augmenté radicalement la proportion de RT Cores pour débloquer une meilleure gestion du ray tracing sur ses prochaines cartes graphiques. Même chose pour les Tensor Cores, qui permettraient le déploiement du DLSS 3.0 pour un traitement affiné de l’image et de meilleures performances en ray tracing une fois cette option activée.

Une version Founder’s Edition équipée de trois ventilateurs ?

Toujours selon les informations de la chaîne YouTube, le passage à l’architecture Ampère serait aussi l’occasion pour Nvidia d’introduire l’interface PCI-Express gen 4.0 x16. De manière plus terre à terre, la RTX 3080 Ti Founder’s Edition serait équipée de trois ventilateurs au lieu de deux pour une meilleure dissipation thermique. Elle arborerait par ailleurs trois sorties DisplayPort, un port HDMI et une sortie VirtualLink USB-C pour les casques de réalité virtuelle.

Reste la question du lancement. Selon toute logique, Nvidia devrait profiter de sa conférence GTC pour annoncer les modèles de cartes graphiques Ampère pensés pour les serveurs et le monde professionnel. Les variantes grand public, elles, devraient attendre la rentrée pour arriver sur le marché. Un lancement qui interviendrait selon TechPowerUp peu ou prou au même moment que la sortie du très attendu Cyberpunk 2077.