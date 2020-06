Nvidia : les premiers pilotes DirectX 12 Ultimate sont disponibles et peuvent booster votre PC

Disponibles depuis peu, les nouveaux drivers Nvidia introduisent deux nouveautés de premier ordre sur Windows 10 : d'une part la prise en charge de DirectX 12 Ultimate, annoncé il y a quelques mois ; d'autre part la planification GPU, qui devrait permettre de meilleures performances sur PC.

C’est officiel, la nouvelle version du pilote Nvidia GeForce est en cours de déploiement (version 451.48 WHQL). Cette dernière apporte aux utilisateurs de cartes graphiques Nvidia sous Windows 10 deux nouveautés majeures. La seconde devrait contribuer à donner un coup de fouet aux performances graphiques de leur machine.

Le premier ajout n’est autre que l’apparition de DirectX 12 Ultimate, annoncé en mars dernier à l’occasion de la DirectX Developer Day de Microsoft ; la deuxième nouveauté touche à la question de la planification GPU, désormais pleinement supportée par les cartes graphiques du groupe au caméléon. Elle avait été introduite pour la première fois avec la récente mise à jour de mai pour Windows 10, mais il fallait encore une mise à jour des pilotes pour gérer pleinement cette nouveauté avec les produits Nvidia. C’est désormais chose réglée.

DirectX 12 Ultimate, plein cap sur le ray tracing

DirectX 12 Ultimate est la dernière version en date de la bibliothèque d’APIs de Microsoft, voué au gaming et au multimédia.

DX12U met notamment plein cap sur le ray tracing, sur lequel Nvidia est investi depuis près de deux ans. L’outil devrait permettre de mieux unifier les univers Windows et Xbox en matière de gaming, tout en rendant l’optimisation des jeux plus facile pour les développeurs à la fois sur Xbox Series X et sur les cartes graphiques Nvidia. En clair, le support de DirectX 12 Ultimate, permettra à Nvidia de mieux se préparer aux jeux de nouvelle génération. Du côté d’AMD, il faudra attendre la fin de l’année et les puces RDNA 2 pour voir les premières cartes graphiques tirant pleinement parti de DirectX 12 Ultimate.

La planification GPU : pourquoi ça va donner du peps à votre PC ?

Au-delà du support pour DX12U, Nvidia mise avec ses derniers drivers sur la planification GPU. Cette fonctionnalité permet en deux mots de laisser à votre carte graphique le soin de gérer elle-même l’utilisation de sa propre mémoire vidéo, sans intermédiaire. Cela peut dans certains cas permettre une amélioration notable des performances par rapport au processus habituel. « Cette nouvelle fonctionnalité peut potentiellement améliorer les performances et réduire la latence en permettant à la carte vidéo de gérer directement sa propre mémoire », explique ainsi Nvidia dans ses notes de version.

Notez bien qu’il faudra néanmoins activer la planification GPU manuellement, depuis les paramètres de Windows 10, une fois les derniers drivers de Nvidia installés. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres du menu démarrer, puis sous Système > Affichage > Paramètres graphiques (tout en bas) > activer la planification GPU.