Nvidia commence (enfin) à nous montrer sa toute puissante RTX 3090

Nvidia tiendra la semaine prochaine un événement dédié à l'annonce de sa nouvelle gamme de cartes graphiques grand public. En attendant, la marque au caméléon confirme certaines des rumeurs circulant à propos de sa future GeForce RTX 3090 et dévoile une (petite) partie de son design.

Elle sera imposante… ou ne sera pas. Alors que le design de la RTX 3090 fuitait la semaine dernière, notamment sur Twitter, Nvidia se décide à nous en montrer officiellement une petite portion au travers d’une vidéo tournée en compagnie de plusieurs de ses ingénieurs. Le clip, de 8 minutes, revient en détail sur les décisions prises par Nvidia en matière de dissipation thermique pour ses précédentes générations de cartes graphiques, et s’achève sur quelques images dévoilant en partie les lignes du futur porte-étendard du géant californien.

Au passage, Nvidia en profite pour confirmer l’adoption d’un tout nouveau système de refroidissement pour sa carte, ainsi que le passage sur un unique connecteur 12 pin. Ce dernier avait pour rappel été évoqué par de récentes rumeurs et remplacera donc bien le double connecteur de 8 pin ajouté jusqu’à présent aux plus grosses cartes graphiques de la marque.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Une RTX 3090 aura un design « en V »

Le passage vers ce connecteur unique permet notamment à Nvidia de gagner de la place sur le PCB, pour les composants et la dissipation. Comme le souligne The Verge, on ignore toutefois si les partenaires de Nvidia (ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, EVGA…) adopteront eux aussi ce nouveau connecteur, plus compact, pour leurs propres modèles de RTX 3090.

La RTX 3090 adoptera pour le reste un design « en V » et profitera d’un nouveau système de suspension à lame pour son système de dissipation. Nvidia explique que ce dernier devrait notamment améliorer la structure mécanique de sa carte. Ce changement de conception pourrait aussi expliquer les photos (visibles plus haut) dévoilant une carte graphique imposante, qui occuperait trois emplacements verticaux dans un boîtier.

Visiblement monstrueuse, la RTX 3090 devrait pour rappel embarquer jusqu’à 24 Go de GDDR6X et serait la carte la plus performante de cette nouvelle génération, que Nvidia doit toujours présenter le 1er septembre prochain. Elle serait proposée aux environs de 1400 dollars et arriverait sur le marché en compagnie (dans un premier temps) de la GeForce RTX 3080.