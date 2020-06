Nvidia GeForce RTX 3090 : ses caractéristiques supposées aspirent à une grosse évolution générationnelle

Avec l'annulation du Computex et du GTC, les caractéristiques supposées de la prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia font l'objet de débat. Pour le moment, une seule chose est certaine : le prochain GPU Ampere du constructeur est gravé en 7 nm. C'est une grosse évolution par rapport aux puces Turing gravées en 12 nm. La finesse de gravure ne sera pas une surprise, Nvidia prévoirait également une grosse quantité de mémoire vive.

L’année 2020 marquera les gamers ! Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X, mais aussi les joueurs PC qui vont profiter des cartes graphiques RDNA 2 en version « Big Navi » chez AMD et des nouvelles GeForce RTX 30 chez Nvidia. Justement, Nvidia a déjà présenté l’architecture Ampere et nous avons pu découvrir les clichés de la supposée GeForce RTX 3090 qui introduirait un nouveau système de refroidissement. Un média allemand a communiqué quelques indiscrétions du secteur sur une carte graphique supposée haut de gamme : la RTX 3090.

Une grosse évolution générationnelle

Précisons que nous ne connaissons pas encore la nomenclature exacte de ce produit, qui pourrait être nommé GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 Super, GeForce RTX 3090 Ti ou même encore GeForce RTX 3090 Super. Quelques indiscrétions de sources proches de Igor’s Lab, un média allemand spécialisé dans le hardware, ont néanmoins permis de mettre des chiffres sur ses caractéristiques.

Part PCB Chip Model Extension Memory Interface TBP Connectors SKU10 PG132 GA102 RTX 3090 (Ti/Super)* 24 GB GDDR6X

(Double-Sided) 384-bt 350 W 3x DP, HDMI

NVLink SKU20 PG132 GA102 RTX 3080 (Ti/Super)* 11 GB GDDR6X* 352-bit* 320 W 3x DP, HDMI SKU30 PG132 GA102 RTX 3080 none 10 GB GDDR6X 320-bit 320 W 3x DP, HDMI

Leurs sources placent le GPU GA102 sur trois cartes graphiques GeForce RTX, ayant les SKU (StockKeeping Unit) suivants : SKU10, SKU20 et SKU30. Les quelques détails croustillants concernent le modèle SKU10, celui que l’on appelle également GeForce RTX 3090.

Nvidia utiliserait 24 Go de mémoire vive GDDR6X. On aurait donc la même quantité de VRAM que la Titan RTX, une carte à plus de 2 500 euros. De plus, Nvidia utiliserait de la mémoire GDDR6X sur toutes ses cartes série RTX 3080 basées sur le GPU GA102. La prétendue carte graphique GeForce RTX 3090 serait ainsi 60 à 90 % plus rapide que l’actuelle GeForce RTX 2080 Ti (2018). Nvidia préparerait donc une grosse évolution générationnelle, de quoi bousculer la montée en puissance d’AMD très attendu également.

Il raisonnable de penser que Nvidia lancera ses nouvelles GeForce RTX 3080 et RTX 3070 à la rentrée 2020, avec une annonce dès cet été.