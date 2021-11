Le prix de la Nvidia Shield TV n’a jamais été aussi bas pour le Black Friday

La période du Black Friday vient de débuter, et les promotions pleuvent même sur les objets bénéficiant rarement de réductions. C'est le cas aujourd'hui.

La Nvidia Shield TV fait sans conteste partie des meilleures box Google TV présentes sur le marché. Avec son format cylindrique mis à jour en 2019, elle est appréciée non seulement pour sa compacité, mais aussi pour ses nombreuses compatibilités. Les réductions appliquées sur cette référence ne sont jamais très élevées, mais elles sont si rares que nous ne résistons pas à vous prévenir dès qu’elles arrivent, comme aujourd’hui : la Nvidia Shield TV chute de 24 euros.

En bref

Supporte la 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Une puce Tegra X1+ très puissante

Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Pour en savoir plus 👇

Si la Nvidia Shield TV Pro a repris le design qui a fait le succès du modèle précédent, la Nvidia Shield TV classique profite d’un tout nouveau format cylindrique en « stick ». Grâce à cette compacité, elle pourra facilement se glisser derrière un téléviseur. Elle se fera bien vite oublier et n’encombrera pas votre meuble TV. Mais son petit format laisse peu de place à une connectique plus étendue comme la version Pro : on retrouve donc simplement un port HDMI, un port Ethernet et un slot microSD, utile pour étendre le stockage de bas qui s’élève à 8 Go. Contrairement à la version Pro, cette Shield TV n’embarque pas de port USB pour par exemple brancher une manette de jeu, mais vous pourrez tout de même en lier une grâce à la compatibilité Bluetooth 5.

Nvidia n’a pas fait l’impasse sur la puissance et a misé sur la très performante puce Tegra X1+, épaulée par 2 Go de mémoire vive. Grâce à elle, l’expérience utilisateur sera bien fluide, mais elle permettra également à la box multimédia d’être compatible avec la 4K à 60 fps. L’upscaling des contenus jusqu’en Ultra HD par intelligence artificielle sera également assuré. Mais ce n’est pas tout : on trouvera aussi la compatibilité avec les meilleures normes vidéos que sont le Dolby Vision et HDR10. Côté son, vous aurez droit à de l’audio enrichi grâce au Dolby Atmos. Vérifiez tout de même que votre téléviseur supporte toutes ces certifications pour que vous puissiez profiter de cette excellente qualité d’image. Nvidia n’oublie évidemment pas le gaming en intégrant nativement son service de cloud gaming, GeForce Now.

Globalement, la Nvidia Shield, qui tourne sous Android TV, transformera votre téléviseur en Smart TV. Vous aurez accès au catalogue entier du Play Store et de ses applications. La box est aussi compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, grâce auxquels vous pourrez aussi contrôler les objets connectés présents chez vous, ainsi qu’avec la fonction Chromecast, qui vous permettra de diffuser du contenu sur votre TV depuis un smartphone ou une tablette.

La Shield TV 2019 est à 125 euros à la Fnac, son prix n’a jamais été si bas. C’est également le même prix sur Amazon, Boulanger et Darty.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia Shield TV 2019.

