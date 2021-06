Où acheter la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti : la liste des commerçants et des modèles disponibles

C'est parti ! Nvidia commercialise sa GeForce RTX 3070 Ti et il va y avoir peu de stock. Pour vous aider, voici la liste des commerçants et des modèles disponibles.

Par rapport à la version standard, la RTX 3070 Ti a été repensée et est livrée avec 8 Go de mémoire RAM GDDR6X au lieu de la mémoire GDDR6. Comme toutes les cartes de la série 30 de Nvidia, la RTX 3070 Ti prend également en charge le ray tracing et la technologie DLSS alimentée par l’IA pour améliorer les fréquences d’images tout en maintenant la qualité de l’image.

Nous avons eu l’occasion de la tester, on a ici la carte idéale pour jouer en définition QHD (2560 x 1440) dans les meilleures conditions. Vous pouvez même commencer à investir dans un affichage 4K. À leurs tarifs conseillés, il faut tout de même admettre que la RTX 3070 et la RTX 3080 nous apparaissent offrir de meilleur rapport performance/prix. La RTX 3070 Ti est un peu meilleure que la 3070, mais sensiblement plus onéreuse.

Où acheter la RTX 3070 Ti ?

Son prix de base en Founders Edition est à 619 euros. Les autres modèles de constructeurs tiers devraient voir leurs tarifs s’envoler, si on reprend la tendance depuis le lancement d’Ampere.

Bonne chance à vous !