Le casque Oculus Quest devient encore plus accessible et multitâche

Les casques de réalité virtuelle Oculus veulent vraiment devenir des outils polyvalents du quotidien. Au fil des mois, ils se détachent des simples usages gaming et loisirs pour devenir aussi des atouts pour la productivité. Et désormais, la firme de Facebook n'oublie pas non plus de rendre ses appareils encore plus accessibles, notamment avec la dernière mise à jour.

Basculer dans un autre monde n’est pas à la portée de tout le monde. La réalité virtuelle aide beaucoup à s’ouvrir de nouveaux horizons, que ce soit pour jouer, se divertir, travailler de manière plus pointue et collaborative, ou tout simplement s’échapper.

Passé le malaise inhérent pour beaucoup au port d’un casque de réalité virtuelle, la bascule dans un autre univers est plutôt agréable. Mais elle n’est pas accessible pour tous avec ses environnements finalement assez fermés et un matériel qui s’ajuste de mieux en mieux, sans être toujours optimal pour tous. Et au premier rang, les personnes avec handicap.

Plus d’options d’accessibilité et de réglages des couleurs

Avec sa mise à jour logicielle v30 qui est en cours de déploiement, Oculus se charge d’apporter de nouvelles fonctions à ses casques Oculus Quest et Rift au niveau de l’accessibilité.

L’interface va désormais proposer un onglet Accessibilité depuis le menu Paramètres. S’y trouveront les outils pour ajuster l’affichage, personnaliser l’expérience et les fonctions. Certaines fonctionnalités existaient déjà, mais de manière parsemée dans les différents onglets. Elles seront regroupées et mieux mises en avant.

A cela s’ajoutent deux nouvelles fonctions pour corriger les couleurs et mettre ainsi à niveau le système afin de permettre une meilleure lisibilité pour les malvoyants, avec une meilleure différenciation des couleurs personnalisée.

La fonction Raise View offrira un point de vue « debout » en test, même si la personne se trouve assise ou en fauteuil roulant. Une façon, promet Oculus, de « pouvoir profiter de l’expérience VR au mieux et de manière confortable. »

La productivité encore améliorée

Oculus a récemment ajouté Infinite Office, un ensemble de fonctions dans Oculus Home qui vous permettent d’utiliser un casque Quest ou Rift pour travailler de manière plus confortable, notamment en ajoutant un clavier virtuel (ou un vrai compatible qui prend vie à l’écran).

Avec la v30, la branche réalité virtuelle de Facebook ajoute une nouvelle fonction expérimentale pour pouvoir exécuter plusieurs applications en parallèle dans Oculus Home (Explorer, Store, navigateur, Events, Oculus TV, Oculus Move, etc.).

Mark Zuckerberg en a même fait une démonstration, jeudi, lors de sa présentation sur le salon VivaTech.

Meilleure gestion du micro et ajout d’Air Link sur le Quest

Et pour parfaire les usages, Oculus déploie également une amélioration de la gestion du micro des casques. Vous allez pouvoir permuter le chat vocal entre un groupe et l’application que vous utilisez. Cela pourrait s’avérer particulièrement pratique si vous passez d’une application multi-utilisateur à une autre.

À noter également qu’Air Link, la possibilité de diffuser vos jeux VR depuis votre PC sans fil vers votre casque Oculus Quest 2, arrive sur le Quest premier du nom.