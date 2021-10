OnePlus Buds Z2 : des écouteurs à réduction de bruit à moins de 70 euros

OnePlus a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit, les OnePlus Buds Z2, lancés en Chine à l'équivalent de 66 euros.

Chose promise, chose due. On attendant la présentation, ce mercredi, des nouveaux écouteurs de OnePlus, les OnePlus Buds Z2, en même temps que le nouveau OnePlus 9RT. On a bien eu droit aux nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit du constructeur.

OnePlus a en effet organisé une conférence cette semaine dans le but de présenter officiellement ses OnePlus Buds Z2. Si certaines fuites, et même le constructeur, avaient déjà fait part de certaines caractéristiques de ces nouveaux écouteurs true wireless, ce sont désormais toutes les informations à leur sujet qui ont été dévoilées.

Les OnePlus Buds Z2 embarquent donc des transducteurs de 11 mm de diamètre capables de proposer une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Ils sont par ailleurs équipés de trois microphones utilisés pour les appels vocaux, mais aussi pour la réduction de bruit active hybride. D’après OnePlus, ses écouteurs sont ainsi capables de réduire les sons ambiants jusqu’à 40 dB. Pour la connexion Bluetooth, les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et supportent les codecs les plus classiques du marché, à savoir l’AAC et le SBC. Nulle trace donc d’aptX ou de LDAC.

Un design similaire à celui des OnePlus Buds Z

Du côté du design, les OnePlus Buds Z2 reprennent un format assez similaire à celui des premiers OnePlus Buds Z avec des tiges qui viennent maintenir les écouteurs et des embouts en silicone pour assurer l’isolation passive. Il s’agit donc d’écouteurs intra-auriculaires. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP55 assurant une protection contre la poussière et les éclaboussures, la pluie ou la transpiration. Le boîtier de recharge quant à lui profite d’une certification IPX4 contre les éclaboussures.

Enfin, concernant l’autonomie, OnePlus a embarqué des batteries de 40 mAh dans chaque écouteur, pour une utilisation en continu pendant 5 heures avec la réduction de bruit, extensible jusqu’à 27 heures avec les 520 mAh du boîtier de recharge. Sans réduction de bruit, l’autonomie monte à 7 heures, ou 38 heures avec le boîtier.

La principale inconnue concernant ces OnePlus Buds Z2 résidait dans leur prix. Pour rappel, les premiers OnePlus Buds Z étaient la solution abordable du constructeur. Pour ses nouveaux modèles, pour l’instant uniquement lancés en Chine, OnePlus conserve cette approche particulièrement économique avec un prix de lancement de 499 yuans, soit 66 euros, malgré l’ajout de la réduction de bruit. On ignore encore si les écouteurs seront lancés en France, et à quel prix.