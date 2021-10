Le OnePlus 9RT n’est pas pour nous, mais vous n’allez pas le regretter

OnePlus vient d'officialiser le OnePlus 9RT. Regardons de plus près ses nouveautés sachant que ce smartphone ne sera pas commercialisé en France.

OnePlus vient de présenter un tout nouveau smartphone, comme on a l’habitude à cette période de l’année. Cependant, il n’y aura pas de OnePlus 9T cette année. En tout cas, pas en Europe ni en Amérique. OnePlus s’est focalisé sur le marché indien, la marque chinoise a des difficultés à produire ses smartphones cette année. Elle est touchée, comme tout le monde, par les pénuries qui engendrent des retards conséquents.

Un OnePlus 9RT loin d’être un changement significatif

Nous venons donc de découvrir le OnePlus 9RT, mais il n’est pas pour nous. En 2021, il faudra se contenter des OnePlus 9 et OnePlus Nord 2. Cela ne nous empêche pas de regarder de plus près ce que OnePlus a présenté. Ce nouveau OnePlus 9RT améliore ses performances, son appareil photo et son écran.

Il est également le premier smartphone OnePlus a troqué son interface maison pour Android 12 et son interface personnalisée Color OS 12. Car depuis la fusion des équipes, OnePlus et Oppo ont le même logiciel.

Ce OnePlus 9RT est une mise à jour mineure du OnePlus 9. Ne vous attendez pas à un saut de génération, on en est très loin. Le nouveau OnePlus 9RT est livré avec une dalle AMOLED E4 fabriquée par Samsung d’une taille de 6,62 pouces et une définition FullHD+ au format 20:9. La dalle prend en charge le HDR10+ et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, capable de descendre à 10 Hz si nécessaire.

À l’intérieur, on retrouve le Qualcomm Snapdragon 888, commun à la plupart des mobiles haut de gamme de 2021. Il sera accompagné de versions avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, ainsi que 128 ou 256 Go avec UFS 3.1 pour le stockage. Au niveau du refroidissement, OnePlus explique que ce 9RT propose un dissipateur thermique 59 % plus grand par rapport au OnePlus 9. Une augmentation qui, selon les données de la marque, améliore le refroidissement de 20 %.

Pour la batterie, nous avons 4500 mAh de capacité et une charge rapide filaire de 65W. Les ajouts ne manquent pas comme un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, du NFC et du Bluetooth 5.2.

Pour la partie photographique, le capteur principal est de 50 mégapixels, il s’agit d’un capteur Sony IMX766 avec un objectif à ouverture f/1,8 et une stabilisation optique. Il est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle et d’un troisième capteur macro de 2 mégapixels. Comme vous l’avez peut-être remarqué, le OnePlus 9RT perd le sceau Hasselblad et est quelque peu en retrait de ce qui est proposé sur le OnePlus 9.

Il sera vendu à partir de 443 euros HT jusqu’à 510 euros HT. Ce sont les tarifs chinois qui ont été convertis en euros, il faut ajouter à cela des frais de transport et diverses taxes. Bref, on ne le regrettera pas.