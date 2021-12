Amazon rend les OnePlus Buds Z2 un peu plus abordables à temps pour Noël

Si vous êtes à la recherche d'écouteurs true wireless abordables, les Buds Z2 proposent non seulement une bonne qualité audio, mais également l'annulation de bruit active à un prix contenu : 69,99 euros chez Amazon.

Après l’arrivée des premiers OnePlus Buds Z l’année dernière, OnePlus se devait de confirmer son entrée dans le marché très concurrentiel des écouteurs True Wireless avec une version plus évoluée. C’est chose faite avec les Buds Z2 qui en plus de corriger les défauts de la première génération, ajoute enfin le tant attendu système d’ANC (réduction de bruit active). On les retrouve en ce moment sur Amazon avec 29 euros de réduction par rapport au prix régulier.

Ce qu’il faut retenir des Buds Z2

Un design aux faux airs de AirPods Pro

Une réduction de bruit active efficace

Une bonne autonomie de 30 h environ avec le boîtier

À leur sortie les écouteurs sans fil Buds Z2 de OnePlus, étaient au prix spécial de 69,99 euros puis sont rapidement montés à 99,99 euros en quelques jours. Désormais, on peut les trouver au même prix qu’à leur sortie, à savoir 69,99 euros uniquement sur Amazon.

Retrouvez les Oneplus Buds Z2 à 69,99 € sur Amazon

Les faux jumeaux des AirPods Pro

Au premier coup d’œil, la ressemblance est troublante, car les Buds Z2 reprennent l’aspect des AirPods Pro d’Apple. Ainsi, sur les écouteurs de OnePlus, on retrouve également un embout en silicone, afin de mieux rentrer dans vos oreilles. Au final le design ne diffère que très peu avec les premiers Buds Z mais l’efficacité prime sur le reste. Les contrôles tactiles des Buds Z2 sont facilement accessibles et participent au confort global, ils sont d’ailleurs pensés pour être aussi utilisés par les sportifs tant ils ne bougent que très peu pendant l’effort.

Quant à l’apparence du boîtier qui accueille les écouteurs, il reprend le design de la première génération en un peu plus volumineux puisqu’il faut tout de même utiliser ses deux mains pour sortir ou ranger les écouteurs, qui sont arrimés par aimantation.

Une très bonne qualité de signal sans fil et de son

Avec leur format intra-auriculaire, les OnePlus Buds Z2 offrent une immersion totale et une bonne qualité audio. Le son est plus précis et évite tout tremblement dans l’oreille. En vous rendant sur l’application de HeyMelody, vous aurez la possibilité d’assigner les contrôles tactiles et personnaliser votre expérience sonore. Malheureusement il n’y a pas de fonction d’égalisation, peut-être via une prochaine mise à jour. La connexion Bluetooth est de bonne qualité et le signal peut tenir même très loin de la source sans trop de soucis.

Concernant la réduction de bruit, celle de Oneplus n’a pas à frémir face à la concurrence. l’ANC est efficace et les Buds Z2 sont capables de réduire jusqu’à entre 25 40 db de bruit ambiant, grâce à des microphones situés à l’intérieur des écouteurs. C’est mieux que les WF-1000XM3 de Sony (38 db) et que les AirPods Pro d’Apple (33 db). Dans les faits, le résultat est étonnant, mais est très variable en fonction de l’environnement sonore. Les écouteurs disposent également d’un mode transparence pour mieux distinguer les bruits extérieurs et être plus alertes. La signature sonore occile entre un registre grave solide et tonique et est très agréable à l’écoute même si les médiums sont peut-être un peu trop poussés par rapport au reste.

Concernant l’autonomie, on est dans la moyenne haute avec un peu plus de 4 heures avec l’ANC activé et 7 heures sans. Quatre cycles de charge sont possibles, avant de devoir recharger le boîtier de rangement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Buds Z2 de OnePlus.

