OnePlus brade ses écouteurs abordables, avec réduction de bruit, à moitié prix

OnePlus a dévoilé l'année dernière ses Buds Z2, des écouteurs sans fil économiques qui intègrent en plus la réduction de bruit active. Des intra-auriculaires qui, aujourd'hui, ont chuté sous les 50 euros puisque grâce à une réduction doublée d'un code promo, les OnePlus Buds Z2 sont affichés à 45,99 euros au lieu de 99 euros.

Ils sont les dignes successeurs des OnePlus Buds Z, et bien plus : si les OnePlus Buds Z2 conservent sensiblement le même design que l’ancienne génération, ils profitent surtout de plusieurs améliorations, comme un format plus compact, un son plus puissant et, surtout, l’ajout de la réduction de bruit active. Le tout, en conservant un prix peu élevé par rapport à la concurrence. En ce moment, on peut même les trouver avec 53 euros de réduction.

Les points forts des OnePlus Buds Z2

Des true wireless confortables

Une bonne réduction de bruit active

Un son grave et tonique de qualité

Après avoir été affichés à 99 euros, puis réduits à 49 euros, les écouteurs OnePlus Buds Z2 sont désormais disponibles à 45,99 euros sur le site de OnePlus grâce au code promo BUDSZ240.

Si vous souhaitez opter pour des écouteurs encore moins chers de la même marque, vous pourrez choisir les OnePlus Nord Buds, qui sont à 30,99 euros au lieu de 49 euros avec le code NDBUDS15.

Des écouteurs confortables et qui ne s’échappent pas

En concevant ses intra-auriculaires Buds Z2, OnePlus a misé sur le confort. Leur mise en place dans l’oreille est intuitive : les placer correctement ne prend qu’un instant. Les écouteurs, conçus en PVC brillant, ne bougeront plus du tout une fois que vous aurez basculé leurs tiges vers l’avant de votre visage. Ainsi, cette paire de Buds Z2 est idéale pour profiter d’un fond sonore pendant votre séance de sport, quelle que soit son intensité. En plus, vous pourrez même utiliser les OnePlus Buds Z2 pour votre running sous la pluie, puisqu’ils bénéficient de la certification IP55, qui les protège également de la transpiration.

Concernant les contrôles tactiles de ces écouteurs, ils seront facilement accessibles, ce qui ne fait qu’augmenter le confort global. Une fois le bon embout choisi pour un maintien optimal dans l’oreille, aucune gêne ne sera ressentie pendant l’écoute, même sur la durée.

Une réduction de bruit efficace

Le principal atout des OnePlus Buds Z2 reste tout de même l’intégration d’un système de réduction de bruit active, absent sur le précédent modèle. Deux niveaux d’atténuation sont ainsi proposés dans l’application de contrôle Hey Melody, qui correspondent à des réductions de 25 et 40 dB. Le mode normal sera celui qui réduit le plus les bruits environnants, tandis que le mode « annulation maximale du bruit » sera étonnement moins performant et perturbé par un souffle trop perceptible entre deux titres écoutés. Autrement, dans les transports, vous serez enveloppés dans une bulle, puisque les écouteurs gommeront efficacement les bruits de roulement et de moteur. La réduction de bruit active sera par ailleurs renforcée par la bonne isolation passive des OnePlus Buds Z2, permise par leur format intra-auriculaire.

Un son puissant et solide dans le grave

Côté son, les OnePlus Buds Z2 sont équipés de transducteurs dynamiques de 11 mm, soit des modèles de grand diamètre pour des écouteurs. Résultat : ces true wireless délivrent un son puissant et assurent une bonne restitution des basses fréquences. Les OnePlus Buds Z2 se démarquent par un son puissant et solide dans le grave. En plus, ils prennent en charge le format audio Dolby Atmos, mais seulement s’ils sont couplés à un smartphone OnePlus intégrant cette technologie. Vous aurez donc accès à un post-traitement du son effectué par le smartphone, qui renforce les registres grave ou médium, selon le type de contenu écouté. Notez aussi qu’au niveau de la connexion Bluetooth, le signal pourra se tenir même loin de la source, et que les codes audio SBC et AAC seront gérés.

Enfin, concernant l’autonomie de ces OnePlus Buds Z2, vous pourrez compter sur un plus de 4h d’écoute avec la réduction de bruit activée, et 7 heures sans l’ANC. Grâce au boîtier de charge, vous aurez droit à quatre cycles de charge supplémentaires avant de devoir passer par la case recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des OnePlus Buds Z2.

