OnePlus Buds Z2 : design et caractéristiques confirmés pour les écouteurs pas chers

À la veille de la présentation des OnePlus Buds Z2, le constructeur a confirmé le design et les caractéristiques de ses écouteurs sans fil à réduction de bruit active.

Ce mercredi, OnePlus devrait présenter en Chine un nouveau smartphone milieu de gamme, le OnePlus 9RT. Ce devrait également être l’occasion pour le constructeur de lever le voile sur ses nouveaux écouteurs sans fil proposés à prix accessibles, les OnePlus Buds Z2. Ceux-ci devraient succéder aux OnePlus Buds Z lancés l’an dernier et ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites.

Qu’à cela ne tienne, OnePlus a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’annoncer lui-même, avant la présentation officielle de ce mercredi, certaines des caractéristiques de ses futurs écouteurs sans fil. Comme le rapporte le site MySmartPrice, OnePlus a publié, sur le réseau social chinois Weibo, une image permettant de découvrir le design, mais également certaines caractéristiques de ses Buds Z2.

On peut y découvrir un design assez similaire à celui déjà aperçu dans les fuites précédentes et qui s’approche de la ligne des OnePlus Buds Z premiers du nom, avec un format tige, des embouts en silicone pour l’aspect intra-auriculaire et une surface ronde et plate servant aux contrôles tactiles.

Une autonomie annoncée de 38 heures et une réduction de bruit active

L’image permet également de confirmer que les écouteurs de OnePlus profiteront d’une fonction absente sur le modèle précédent : une réduction de bruit active capable de supprimer jusqu’à 40 dB. Pour ce faire, les écouteurs profiteront de trois microphones utilisés également pour la réduction de bruit durant les appels. Un mode transparent sera également intégré.

L’autonomie totale, boîtier compris, passera quant à elle de 20 à 38 heures tandis que la latence sera réduite, mais tout de même perceptible, à 94 ms. OnePlus indique également avoir augmenté la taille des transducteurs pour les Buds Z2 en passant de 10 à 11 mm de diamètre tandis que la technologie Bluetooth sera en version 5.2 et non plus 5.0.

Pour avoir les caractéristiques complètes des OnePlus Buds Z2, il faudra encore patienter jusqu’à ce mercredi. C’est à cette date que l’on devrait notamment connaître le prix des écouteurs true wireless en Chine. Il faudra cependant probablement patienter encore quelque temps avant d’en savoir plus sur une potentielle sortie en France des OnePlus Buds Z2.