OnePlus : OxygenOS 12 limite drastiquement Google Camera pour prendre vos photos

La mise à jour des smartphones OnePlus vers OxygenOS 12 empêche de profiter des appareils photo ultra grand-angle, macro ou téléobjectif sur les mods de Google Camera.

Sur Android, il est possible de prendre des photos en utilisant l’application photo développée directement par le constructeur de votre smartphone, mais il existe également pléthore d’applications tierces pour vous permettre de profiter non seulement de réglages différents, mais également d’un autre traitement d’images.

L’une de ces applications privilégiées par les utilisateurs n’est autre que l’Appareil Photo Google, ou Google Camera. Initialement proposée à l’ensemble des smartphones, l’application a cependant, depuis quelques années, été limitée aux seuls smartphones qui l’embarquaient originellement, dont les smartphones Pixel. Qu’à cela ne tienne, des développeurs se sont mis en quête de proposer des mods de cette application afin qu’elle soit compatible avec un grand nombre de smartphones. Il existe donc de très nombreuses versions de l’application Google Camera destinées à être utilisées avec la plupart des smartphones sur le marché.

Néanmoins, cette pratique ne plait pas à tous les constructeurs. Oppo avait déjà décidé de limiter drastiquement l’usage de ces mods de Google Camera en empêchant l’utilisation de l’application avec d’autres capteurs que l’appareil photo principal. OnePlus a décidé de faire de même.

GCam ne peut plus être utilisé qu’avec l’appareil photo principal

Comme le rapporte le site Android Police, la mise à jour des smartphones OnePlus vers OxygenOS 12 limite fortement l’utilisation de l’application Google Camera. En effet, une fois la mise à jour installée, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser Google Camera qu’avec leur capteur photo principal, sans pouvoir utiliser le module ultra grand-angle, le module macro ou le téléobjectif. L’un des développeurs de ces mods s’est ainsi fendu d’un message publié sur un groupe Telegram :

OnePlus bloque l’accès aux caméras auxiliaires (grand-angle, macro, téléobjectif) sur Android 12. Cela fonctionnait sur Android 11 avec quelques noms de paquets, mais désormais plus rien ne fonctionne. C’est la même limitation que celle opérée par Oppo depuis quelque temps maintenant. Si vous voulez que GCam fonctionne avec tous les capteurs, ne mettez pas à jour vers OxygenOS 12. Vous pouvez également éviter OnePlus si vous souhaitez utiliser GCam… Les choses ne vont pas s’améliorer.

Comme le rapporte XDA Developers, ce changement de politique de OnePlus pourrait être lié au fort rapprochement entre le constructeur chinois et Oppo. Il faut dire que les deux constructeurs partagent désormais la plupart de leur recherche et développement… y compris sur l’aspect logiciel. « OxygenOS 12 partage son code avec ColorOS d’Oppo », rappelle ainsi XDA Developers. Par ailleurs, OnePlus a d’ores et déjà annoncé qu’il comptait mettre fin à OxygenOS dans les années à venir pour fusionner davantage son système avec celui d’Oppo.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.