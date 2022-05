Les OnePlus série 9 reçoivent une mise à jour qui booste les jeux et le multitâche

OnePlus a commencé à déployer une nouvelle mise à jour d'OxygenOS sur ses smartphones de série 9, lancés l'an dernier. Relativement volumineuse, cette dernière recèle des nouveautés intéressantes pour améliorer l'expérience en jeu et en multitâche.

Vous avez un OnePlus 9 ou 9 Pro ? Si ce n’est pas déjà le cas, il va bientôt recevoir une mise à jour importante. OnePlus a engagé le déploiement de la version C.60 d’OxygenOS sur ses smartphones de série 9, sortis en 2021. Comme le souligne XDA Developers, cette dernière est assez volumineuse (1,57 Go au total), mais c’est pour la bonne cause : elle comprend notamment des améliorations pour la fonctionnalité de fenêtre flottante, ajoute l’HyperBoost (stabilisateur de framerate end-to-end) et réduit le temps de chargement des certains jeux, ainsi que leur consommation d’énergie, entre autres.

Attention par contre, cette mise à jour n’englobe pas les correctifs de sécurité Android de mai 2022. Ils seront déployés à part sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Une grosse mise à jour arrive sur vos OnePlus 9

Voici quoi qu’il en soit le détail complet de ce que l’on trouve à l’intérieur d’OxygenOS C.60, tel que dévoilé par des captures d’écran partagées sur les forums de OnePlus :

Vous pouvez désormais ouvrir jusqu’à 3 applications dans des fenêtres flottantes en même temps en mode écran partagé, et passer du mode fenêtre flottante au mode écran partagé.

Vous pouvez désormais utiliser l’application Horloge dans le Retour rapide.

Vous pouvez désormais ouvrir jusqu’à trois fenêtres du téléphone sur votre PC.

Ajoute le stabilisateur de framerate end-to-end HyperBoost.

Réduction des chargements en jeu et de la consommation d’énergie (uniquement pour certains titres)

Notez que cette mise à jour d’OxygenOS est déployée progressivement. Elle est donc accessible dès aujourd’hui à une poignée d’utilisateurs et sera diffusée à plus large échelle au cours des prochains jours.

Si vous ne voulez pas attendre l’arrivée automatique de cette update sur votre OnePlus 9 ou 9 Pro, il est possible de télécharger par vous-même le firmware pour ensuite flasher la mise à jour manuellement sur votre smartphone. Malheureusement, il faut là aussi attendre un peu pour le faire, en tout cas en Europe, les liens de téléchargement actuellement disponibles sont voués aux modèles indiens des deux appareils.

