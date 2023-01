OnePlus montre quelques images de son joli clavier mécanique et RGB

OnePlus tiendra le 7 février prochain un évènement en Inde qui lui permettra de présenter, sur place, plusieurs produits. Parmi eux un élégant clavier mécanique dont la production devrait être lancée en mars. On le découvre cette semaine au travers de quelques visuels et d'un teaser video.

Au-delà de son OnePlus 11, déjà lancé en Chine et de ses Buds Pro 2, OnePlus aura un clavier mécanique (oui, vous avez bien lu) à nous montrer le 7 février prochain lors d’un nouvel événement prévu en Inde. Une première pour la marque qui souhaite donc braquer autant que possible les projecteurs sur ce tout nouveau produit.

Un produit au design assez séduisant, il faut l’admettre, qui se dévoile cette semaine au travers de deux premiers visuels et d’un spot vidéo de quelques secondes dévoilé ce 23 janvier — par OnePlus France. Une publication intéressante en elle-même, puisqu’elle laisse entendre que la marque lancera bien ce clavier sous nos latitudes… et non pas seulement en Inde ou plus globalement en Asie.

OnePlus Keyboard : à quoi s’attendre ?

Comme le souligne 91Mobiles, le clavier mécanique de OnePlus sera donc lancé en Inde début février, mais sa production en masse n’interviendrait pour sa part qu’en mars. Il se peut donc que son entrée sur le marché européen intervienne au printemps. Côté design, OnePlus a visiblement cherché à raviver la nostalgie qui sommeille en nous, avec des teintes et des formes qui fleurent bon les années 90 (il nous rappelle vaguement l’IBM Model M, par exemple).

Notre premier clavier mécanique, à venir le 7 février — OnePlus France (@oneplus_fr) January 23, 2023

Quelques notes de couleurs ici et là pour mettre en évidence certaines touches importantes et un bouton rouge sont également visibles. Sur la vidéo ce dernier est toutefois remplacé par une sorte de molette texturée et transparente, ce qui peut nous orienter vers une commande personnalisable ou interchangeable.

À l’arrière du clavier, on aperçoit aussi deux sélecteurs qui permettront de choisir entre Mac ou PC (une compatibilité Linux est aussi évoquée) ; et entre les modes de connexion USB ou Bluetooth. Visiblement, c’est aussi là qu’on pourra éteindre le clavier. Une connectique USB-C est enfin d’actualité pour la connexion ou la recharge.

91Mobiles évoque pour le reste un design à « double joint d’étanchéité » qui devrait offrir une meilleure résistance à la poussière et aux débris, mais aussi un meilleur confort et une acoustique soignée (moins de bruit). OnePlus promet d’ailleurs une expérience « amortie tout en conservant une expérience de frappe supérieure ». Il semble aussi que des profils personnalisés seront disponibles.

En vrac, 91Mobiles précise enfin qu’un rétroéclairage RGB est également au menu et qu’il sera possible de changer les switchs à la volée. Plus d’infos à venir d’ici deux semaines… cette fois de source officielle.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.