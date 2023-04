Nord Buds 2 : OnePlus lance des écouteurs à réduction de bruit à moins de 70 euros

OnePlus a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil d'entrée de gamme, les OnePlus Nord Buds 2. Proposés à 69 euros, ils disposent d'une fonction de réduction active du bruit.

Alors que OnePlus a présenté ce mardi son nouveau smartphone milieu de gamme, le OnePlus Nord CE 3 Lite, le constructeur chinois ne s’est pas arrêté là. À l’occasion du lancement de son nouveau téléphone, OnePlus a également présenté une nouvelle paire d’écouteurs d’entrée de gamme, les OnePlus Nord Buds 2.

Comme leur nom l’indique, il s’agit là des successeurs des premiers OnePlus Nord Buds dont ils empruntent en grande partie le design, avec de petites surfaces tactiles à l’extérieur avec un cercle au milieu. Il s’agit d’écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active qui viennent compléter la gamme du constructeur aux côtés des OnePlus Buds Pro 2, des OnePlus Buds Z2 ou des OnePlus Buds.

Des écouteurs qui misent sur les graves

Dans le détail, le constructeur a intégré des transducteurs de 12,4 mm dans chacun de ses écouteurs, afin d’assurer une bonne réponse dans les graves. Une couche de titane, plus résistante, va quant à elle s’assurer d’une bonne réponse dans les aigus pour davantage de détails. Les écouteurs sont par ailleurs annoncés comme compatible avec le Dolby Atmos pour la musique et un égaliseur va permettre de modifier leur signature sonore grâce à différents presets. Du côté des codecs audio Bluetooth, il faudra cependant se contenter des deux plus communs sur le marché, à savoir le SBC et l’AAC.

Les OnePlus Nord Buds 2 sont également dotés d’une réduction de bruit active capable, selon le constructeur, de réduire le volume des sons extérieurs de 25 dB grâce à un double processeur. Le mode transparent est lui aussi de la partie.

Pour l’autonomie, les OnePlus Nord Buds 2 peuvent fonctionner, selon la firme, pendant cinq heures sans leur boîtier avec réduction de bruit et jusqu’à 27 heures en profitant de la batterie du boîtier (7 et 36 heures sans réduction de bruit). Les écouteurs sont également certifiés IP55 et donc résistants non seulement à la poussière, mais également aux éclaboussures, à la transpiration ou à la pluie.

Les OnePlus Nord Buds 2 sont d’ores et déjà disponibles. Ils sont proposés en France en deux coloris, noir ou blanc, au prix de 69 euros.

