OnePlus sort le modèle le moins cher de sa gamme, mais pas si mal équipé

Le OnePlus Nord CE 3 Lite vient d'être officialisé par la marque chinoise. Il s'agit de son entrée de gamme la plus totale avec une grande batterie, un écran 120 Hz et une charge rapide.

Après une semaine compliquée, marquée par des rumeurs de départ du marché français, OnePlus tient sans doute à rassurer ses ouailles. Pour ce faire, quoi de mieux qu’un lancement ?

Voici donc le OnePlus Nord CE 3 Lite. Son objectif est simple : il s’agit du smartphone d’entrée de gamme de OnePlus, qui va tenter de garder le crédo de la marque, à savoir apporter une expérience fluide et de la performance à un prix contenu. Du fait de son prix sous les 350 euros, il va évidemment tenter de s’adresser à un public plutôt jeune.

Une fiche technique bien remplie

Sur le papier, le OnePlus Nord CE 3 Lite semble s’équiper comme il se doit. On retrouve une grande batterie de 5000 mAh alimentée par une charge confortable de 67 W censée assurer 80 % de charge en 30 minutes. Pratique pour celles et ceux qui veulent effectuer une petite charge avant de partir en soirée. OnePlus promet une durée de vie de 4 ans en chargeant quotidiennement cette batterie. 12 capteurs de température ont été intégrés pour éviter la surchauffe.

Pour le reste, la fiche technique est relativement musclée avec une puce véloce, un grand écran avec une bonne définition et 8 Go de RAM. Pour la photo, OnePlus a décidé de presque tout miser sur un capteur principal, mais ajoute tout de même deux capteurs un peu inutiles. Nous n’aurions pas été contre un petit écran Oled, mais rappelons que dans cette gamme de prix, ils se font de plus en plus rares.

Voici la fiche technique complète du OnePlus Nord CE 3 Lite :

Photo : Capteur Samsung ISOCELL HM6 de 108 mégapixels (1/1,67 pouce, F/1,75), pixel binning 9 en 1, EIS (pas d’OIS). OnePlus précise que ce capteur est censé offrir un zoom X3 « sans perte » ; Il est accompagné d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels supposé aidé pour les portraits.

Écran : LCD, 6,72 pouces, 120 Hz (adaptatif de 30, 48, 50, 60, 90 et 120 Hz), FHD+, 391 ppp, 20:9 ;

Interface : OxygenOS 13.1 (Android 13) avec deux mises à jour majeures et trois années de patch de sécurité ;

Puce : Snapdragon 695 5G ;

RAM : 8 Go LPDDR4X ;

Stockage : 128 Go UFS 2.2 ;

Batterie : 5000 mAh ;

Charge : 67W.

Prix et disponibilités du OnePlus Nord CE 3 Lite

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est disponible à 329 euros sur le site de OnePlus et sur Amazon. Une seule configuration est proposée : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. Deux coloris sont fournis : un jaune assez pétant et un noir discret.

