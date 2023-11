OnePlus Nord CE 3 Lite : le prix de ce champion de l’autonomie est en chute libre juste avant le Black Friday

Avec son autonomie de compétition et son écran à 120 Hz, le OnePlus Nord CE 3 Lite est un bon smartphone milieu de gamme que l'on recommande sans grande difficulté. Il vaut tout de même bien plus le coup lorsqu'il est en promotion, comme actuellement : la marque le propose sur son site à 229 euros au lieu de 329 euros.

Si le Black Friday n’a pas encore officiellement dĂ©butĂ©, certaines marques prennent dĂ©jĂ un peu d’avance et proposent des rĂ©ductions sur des produits rĂ©cents. OnePlus a par exemple dĂ©cidĂ© de baisser le prix de son modèle Nord CE 3 Lite, un bon smartphone dotĂ© d’un Ă©cran 120 Hz mais surtout d’une autonomie monstre. Grâce Ă un code promo, on peut ainsi l’obtenir pour moins de 230 euros, avec en plus une coque offerte.

Les points essentiels du OnePlus Nord CE 3 Lite

Un Ă©cran de 6,72 pouces + 120 Hz adaptatif

Une excellente autonomie

De bonnes performances

LancĂ© Ă 329 euros, le OnePlus Nord CE 3 Lite est dĂ©sormais proposĂ© Ă 229 euros sur le site de OnePlus grâce au code promo Blackfriday2023. Une coque est d’ailleurs offerte avec le smartphone.

Un bel Ă©cran pour un smartphone presque increvable

C’est probablement la première chose que l’on remarque lorsque l’on voit le OnePlus Nord CE 3 Lite pour la première fois : sa carrure. On a ici droit Ă un smartphone très grand (165,5 x 76 mm), bien plus que le Samsung S23 Ultra, par exemple. Son Ă©paisseur est heureusement contenue, mais attention, son poids de 195 grammes se ressent vraiment dans une poche. Il remonte un peu la pente avec son Ă©cran IPS LCD Full HD+ (pas d’OLED ici, donc) de 6,72 pouces, qui offre en plus un taux de rafraĂ®chissement adaptatif de 120 Hz, histoire de profiter d’une excellente rĂ©activitĂ©. Un taux encore plus apprĂ©ciable avec les animations d’OxygenOS 13.1 basĂ© sur Android 13.

Le véritable atout du OnePlus Nord CE 3 Lite est évidemment son excellente autonomie, permise par une batterie de 5 000 mAh. Lors de notre test, le smartphone a pu tenir près de deux jours en utilisation classique. Avec le bloc de charge de 67 W, la batterie parvient à se remplir à 100 % en moins de 45 minutes. Difficile de faire mieux sur cette gamme de prix.

Des performances honorables

CĂ´tĂ© performances, le OnePlus Nord CE 3 Lite compte sur une puce Snapdragon 695 5G, qui promet une bonne fluiditĂ©, y compris en multitâche et sur des applications un peu gourmandes en ressources. Ce processeur n’est toutefois pas en mesure d’offrir une expĂ©rience de gaming suffisamment confortable et stable. Quelques lags sont en effet Ă craindre si l’on pousse trop les graphismes.

On termine avec le point noir du OnePlus Nord CE 3 Lite : ses capacitĂ©s en photo. DotĂ© d’un capteur principal de 108 mĂ©gapixels, d’un capteur macro de 2 mĂ©gapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mĂ©gapixels, le smartphone souffre d’une qualitĂ© photo vraiment moyenne. Les couleurs des clichĂ©s manquent ainsi de rĂ©alisme et la nettetĂ© n’est pas toujours au rendez-vous, quelles que soient les conditions de luminositĂ©. Le mode 108 Mpx produit heureusement des clichĂ©s plus fins.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du OnePlus Nord CE 3 Lite.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles de la marque pour pouvoir ensuite faire le bon choix, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones OnePlus du moment.

