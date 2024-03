Ce smartphone 5G abordable de OnePlus avec charge rapide 67 W perd 100 € de son prix

S’offrir un smartphone demande un budget conséquent, mais on peut tomber sur certaines offres intéressantes pour alléger la facture. C’est le cas de celle-ci sur le OnePlus Nord CE 3 Lite, un appareil milieu de gamme qui passe de 329 euros à 230 euros sur Amazon.

Le Nord CE 3 Lite est indéniablement un bon smartphone dans le catalogue de OnePlus. Avec une autonomie de deux jours couplées à une charge rapide, cet appareil est extrêmement endurant, mais aussi performant avec une expérience fluide et agréable au quotidien. Même s’il n’est pas parfait, nous lui avons attribué la note de 7/10, mais grâce à cette remise de 100 euros, il devient bien plus recommandable.

Que propose le OnePlus Nord CE 3 Lite ?

Un bon écran avec du 120 Hz adaptatif

Des performances honorables avec OxygenOS 13.1

Une grande autonomie et charge rapide 67 W

Lancé à 329 euros, le OnePlus Nord CE 3 Lite se négocie en ce moment à 230 euros sur Amazon.

Un milieu de gamme globalement réussi

Le Nord CE 3 Lite de OnePlus propose un design relativement classique. Avec son revêtement en plastique et son grand format, le téléphone manque de stabilité. Rien de rédhibitoire à ce prix-là, d’autant plus que sa dalle tactile occupe un peu moins de 90 % de la surface totale de l’écran, dont les bordures sont fines dans l’ensemble, un poil plus épaisses au menton. Et, son petit poinçon au centre, en haut, s’avère discrète.

Il s’appuie sur une dalle IPS LCD FHD+ sur 6,72 pouces. Même si on regrette de ne pas profiter des noirs infinis offerts par l’Oled, il restitue des couleurs fidèles à la réalité une fois bien calibré. La firme chinoise se rattrape en proposant un excellent taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Endurant, mais des lacunes en photo

Concernant les performances, le Nord CE 3 Lite est animé par un Snapdragon 695 couplé à 6 Go de RAM, et compatible 5G. Dans l’ensemble, le téléphone est réactif aussi bien sur les tâches simples que gourmandes. Sur les jeux, l’expérience de gaming n’est pas parfaitement fluide et stable. Sans être totalement injouable, sur Fortinte, le téléphone souffre de quelques lags qui pourraient coûter des points de vie à votre personnage. Avec OxygenOS 13.1, vous avez une interface facile à prendre en main, agréable à utiliser. Dommage que OnePlus ne s’engage que sur deux mises à jour majeures d’Android.

Côté photo, ce n’est pas le point fort de l’appareil. Le CE 3 Lite propose une qualité photo vraiment moyenne avec des clichés souvent délavés, un peu flou et manquant de finesse. Heureusement, l’autonomie ne déçoit pas, puisqu’il embarque une batterie de 5 000 mAh et s’accompagne même d’un bloc d’alimentation de 67 W. Une puissance bien élevée qui va permettre de passer de 3 % à 100 % en 42 minutes. De quoi rarement être à court de batterie.

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test complet sur le OnePlus Nord CE 3 Lite.

Si vous souhaitez comparer le OnePlus Nord CE 3 Lite avec des références plus récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024.

