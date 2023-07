Le smartphone pliant de OnePlus serait différent de ses concurrents sur au moins un point

Il ne s'agirait pas d'une première, puisque Oppo et Honor ont déjà sorti des modèles au format livre sans le nom Fold. Mais il n'empêche que cela est loin d'être majoritaire. OnePlus sortirait donc le OnePlus Open.

Les premières fuites sur un smartphone pliant OnePlus évoquait le nom de OnePlus V Fold. Puis très récemment, le nom de OnePlus Fold était murmuré. Il y avait donc un loup sur cette histoire de nom qui ne paraissait pas bien arrêté. Le leaker Max Jambor rajoute une pièce à la machine et affirme que le premier smartphone pliant de la marque s’appellera OnePlus Open.

Il se base pour ce faire sur le site de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (REIPO) où le nom a été déposé. D’autres noms, ont semble-t-il été déposés : OnePlus Wing, Prime et Edge. On imagine déjà la tête d’Amazon et Microsoft si l’un des deux derniers était choisi. Sans expliquer pourquoi, le leaker assure que le nom a été tranché en faveur d’Open.

Premier sans Fold

Si cela venait à se vérifier, son smartphone pliant au format livre n’adopterait pas la nomenclature posée par Samsung. Ces dernières années, dans le sillage du Galaxy Z Fold, on a vu fleurir le Vivo X Fold, le Google Pixel Fold, le Xiaomi Mix Fold. OnePlus rejoindrait donc Honor et son Magic Vs et Oppo et son Find N2 qui se sont tous les deux éloignés sur terme Fold.

Pour rappel, OnePlus est dans une situation étrange en France en ce moment, suspendu entre les rumeurs de départ et les discours rassurants de la marque qui assure maintenir son activité en France. La sortie du OnePlus Nord 3 s’étant déroulée en catimini, il est probable que le OnePlus Open ne soit jamais vendu en France.

