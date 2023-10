OnePlus Open : ce puissant smartphone pliant ne fait aucun compromis, pas même sur la photo

OnePlus vient de lever le voile sur son premier smartphone pliant : le OnePlus Open. Un modèle très prometteur, à la fois beau, performant et doué en photo. À l’occasion de sa sortie, la marque offre en prime pour toute précommande une paire d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2.

Reconnue pour l’excellent rapport équipements-prix de ses smartphones, OnePlus vient de créer la surprise en lançant son tout premier smartphone pliant, le OnePlus Open. Un design premium avec charnière invisible et une fiche technique époustouflante : la marque fait une entrée remarquée sur ce marché encore naissant.

Dès le 26 octobre, le OnePlus Open sera disponible au prix de 1 849 euros, soit légèrement moins que les autres modèles existants à ce jour. Les plus impatients peuvent d’ores et déjà le précommander sur la boutique en ligne de la marque, avec à la clé une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2 offerte, d’une valeur de 179 euros.

Élégance, finesse et robustesse

En dehors des modèles à clapet, les smartphones pliants sont généralement imposants et assez lourds. Pour se démarquer, le groupe de Pete Lau a particulièrement soigné le design de son OnePlus Open.

Non seulement ce smartphone est beau avec ses bords en aluminium et son dos satiné, mais en plus, il s’avère bien plus fin et léger que ses homologues. En effet, le OnePlus Open ne dépasse pas les 11,7 mm d’épaisseur une fois replié (5,8 mm lorsqu’il est déplié), et ne pèse que 245 grammes.

Mais c’est surtout au niveau de la charnière que le constructeur a réalisé une véritable prouesse. Non seulement celle-ci est robuste, mais en plus, une fois l’écran ouvert, il est difficile de percevoir le moindre pli tant il est invisible. OnePlus vous fait presque oublier qu’il s’agit d’un smartphone pliant. Un atout de taille qui a été salué par Frandroid lors du test du OnePlus Open : « le travail sur la pliure de l’écran est formidable, il s’agit de la meilleure sur le marché français ». C’est l’une des raisons pour lesquelles ce smartphone a obtenu l’excellente note de 9/10 lors de ce test.

Et ce n’est pas en matière d’affichage que le bât blesse. À l’intérieur, ce modèle embarque un lumineux écran AMOLED de définition 2K de 7,8 pouces, bénéficiant de surcroît d’un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz.

À l’extérieur, le panneau AMOLED de 6,31 pouces est tout aussi impressionnant. Également basé sur une technologie LTPO 3.0, celui-ci affiche avec fluidité à une définition de 2484 × 1116 pixels. Tous deux étant compatibles Dolby Vision, vous pouvez profiter d’une belle qualité d’image pour vos vidéos en streaming, sans être contraint d’ouvrir votre mobile.

Petit bonus : OnePlus a choisi d’intégrer son emblématique Alert Slider. Discrètement positionné sur le côté du smartphone, ce bouton s’avère très pratique pour basculer en un tournemain du mode sonnerie au mode vibreur et inversement.

Plus qu’un pliant, un bon photophone

La partie photo est rarement la force des smartphones pliants tant les marques mettent l’accent sur la charnière et la solidité du système de pliage.

Sur ce point, le OnePlus Open fait figure d’exception et propose une combinaison photo exemplaire, conçue en partenariat avec le spécialiste de l’optique Hasselblad. Elle comprend :

un capteur principal de 48 mégapixels associé à un stabilisateur optique d’image (OIS) ;

un téléobjectif de 64 mégapixels avec OIS capable de zoomer x3 en optique, x6 en hybride et même x120 avec le mode « Ultra Res Zoom » ;

un dernier capteur de 48 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle ;

le tout étant capable de filmer jusqu’en 4K à raison de 60 images par seconde, ainsi qu’en Dolby Vision.

Les adeptes de selfies ne sont pas en reste, le OnePlus Open embarquant une première caméra frontale de 32 mégapixels au sommet de l’écran extérieur et une seconde de 20 mégapixels à l’intérieur du smartphone.

Avec l’appui d’Hasselblad, OnePlus a également optimisé son traitement de l’image, afin que même les photos capturées de nuit soient nettes et lumineuses.

Une configuration aussi aboutie n’aurait pas été permise sans la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, considérée comme l’une des plus performantes du marché, et les 16 Go de mémoire vive qui lui sont associées.

Pour autant, une telle puissance n’implique pas une autonomie limitée, bien au contraire. Alimenté par une large batterie de 4805 mAh supportant la charge rapide 67 W, le OnePlus Open peut tenir plus de deux jours en utilisation normale.

Enfin, ce smartphone pliant offre un bel espace de stockage de 512 Go, ainsi qu’une connectivité dernier cri comprenant 5G, Wi-Fi 7, NFC et Bluetooth 5.3. OnePlus a donc tout prévu pour que vous le conserviez longtemps.

Cet excellent smartphone pliant sera disponible à compter du 26 octobre sur la boutique en ligne de OnePlus, au prix de 1849 euros. Toutefois, la marque vous permet dès à présent de le précommander et vous offre pour l’occasion une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2 d’une valeur de 179 euros.