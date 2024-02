Cette nouvelle montre pourrait résoudre le principal souci des smartwatch

OnePlus a profité du Mobile World Congress pour dévoiler sa OnePlus Watch 2, une montre sous Wear OS qui promet plus de quatre jours d'autonomie.

À l’occasion du Mobile World Congress qui se tient cette semaine à Barcelone, OnePlus a dévoilé sa nouvelle montre connectée, la OnePlus Watch 2. Si cette seconde itération semble prendre la suite de la première OnePlus Watch, lancée en 2021, le constructeur chinois a cependant revu intégralement sa copie pour en faire une montre particulièrement intéressante sur le papier.

Jusqu’à quatre jours d’autonomie

Alors que la OnePlus Watch originelle était équipée du système RTOS et cumulait les lacunes à son lancement — comme l’absence d’écran always-on — ce nouveau modèle embarque quant à lui Wear OS en version 4. De quoi permettre aux utilisateurs de profiter de nombreuses fonctionnalités grâce aux applications proposées sur le Google Play Store.

Cependant, OnePlus a conscience de la plus grande lacune des montres connectées sous Wear OS : leur autonomie. Les montres dotées du système de Google peinent à dépasser les deux jours d’autonomie, voire la journée pour certains modèles.

Pour y remédier, OnePlus utilise en fait deux systèmes distincts au sein de sa montre : Wear OS pour les usages intensifs et les applications à lancer et RTOS pour les tâches de fond ou l’affichage simple du cadran. On a ainsi un système à deux processeurs, chacun destiné à faire tourner l’un ou l’autre des systèmes.

Wear OS est ainsi géré par une puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, tandis que RTOS s’appuie sur le processeur BES2700 à basse consommation. De quoi permettre, selon le constructeur, jusqu’à 100 heures d’utilisation — plus de quatre jours — en usage classique et 48 heures en usage intensif.

Un mode économie d’énergie, qui se base entièrement sur RTOS, permet quant à lui de profiter de 12 jours d’autonomie. La charge est quant à elle annoncée pour une journée récupérée en 10 minutes de charge et un charge complète en une heure. Du côté de la mémoire, on peut compter sur 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Écran Oled, mesures sportives et suivi de bien-être

Pour l’écran, la OnePlus Watch embarque une dalle Oled ronde plutôt classique de 1,43 pouce de diamètre avec une densité de 326 pixels par pouce, identique aux Apple Watch par exemple. Le boîtier de la montre est par ailleurs conçu en acier inoxydable avec un écran protégé par du verre saphir, tandis que le bracelet proposé d’office — mais on peut en changer — est en silicone.

On notera par ailleurs que la OnePlus Watch 2 propose deux boutons sur la tranche, dont un en forme de couronne. Malheureusement, celle-ci n’est pas rotative et ne vous permettra pas de naviguer dans l’interface. La montre est certifiée 5 ATM et IP68 et pourra donc être utilisée sous l’eau à faible profondeur, pour de la natation par exemple.

La OnePlus Watch 2 // Source : OnePlus La OnePlus Watch 2 // Source : OnePlus

Bien évidemment, la montre permet également de mesurer les données de sport et santé. La montre va pouvoir suivre plus de cent sports, dont le badminton, la course à pied, le ski, le vélo ou le tennis.

Pour ce faire, elle va utiliser non seulement ses capteurs de mouvement, mais également le cardiofréquencemètre, l’oxymètre de pouls, la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, l’altimètre barométrique ou le suivi GPS à double fréquence (L1+L5). La montre peut également suivre le sommeil et le niveau de stress grâce notamment à la mesure de la VFC.

Prix et disponibilité de la OnePlus Watch 2

La OnePlus Watch 2 sera disponible à compter du 4 mars. Elle sera proposée en France en deux coloris : black steel (noir) ou radiant steel (vert). Pour la connectivité, aucune déclinaison 4G n’est prévue et il faudra donc se contenter d’une connexion Wi-Fi/Bluetooth/GPS avec possibilité de passer des appels Bluetooth grâce au haut-parleur et au microphone. La montre sera affichée en France au tarif de 329 euros.



