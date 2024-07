Cette excellente montre connectée aurait droit à une nouvelle version plus légère et plus accessible

Selon les informations du leaker français OnLeaks, OnePlus s'apprêterait à lancer sa OnePlus Watch 2R, une version plus accessible de l'excellente OnePlus Watch 2.

Fin juin, OnePlus lançait en Chine une nouvelle montre connectée avec un petit air de déjà-vu, la OnePlus Watch 2. Il faut dire que cette nouvelle toquante reprenait en grande partie les caractéristiques de la montre lancée en Europe en début d’année, conservant jusqu’à son nom, mais avec un nouveau design.

Alors qu’on pouvait penser que cette nouvelle déclinaison de la OnePlus Watch 2, plus légère, serait réservée au marché chinois, il semble qu’il n’en sera rien. En partenariat avec le leaker français OnLeaks, le site Android Headlines a en effet partagé des visuels de celle qui devrait arriver en Europe sous le nom de OnePlus Watch 2R pour la distinguer de la première OnePlus Watch 2.

Sur ces visuels, on distingue surtout la disparition des caractères chinois en faveur de caractères latins sur le cadran virtuel. De quoi signifier que la montre sera bel et bien commercialisée ailleurs dans le monde.

Un design différent pour une montre plus légère

Selon les informations d’Android Authority, la OnePlus Watch 2R devrait être plus accessible que la OnePlus Watch 2, notamment grâce à l’utilisation de matériaux considérés comme moins nobles. Le boîtier de la montre est en effet conçu en aluminium, plus léger, plutôt qu’en acier inoxydable. La OnePlus Watch 2R voit également la disparition de l’excroissance sur la droite du boîtier et profite d’un bracelet en silicone plus fin, qui ne vient pas prolonger les cornes de la montre.

La OnePlus Watch 2 originelle La nouvelle OnePlus Watch 2

On ignore encore si la OnePlus Watch 2R bénéficiera de l’une des principales qualités de la OnePlus Watch 2. Pour rappel, la montre lancée par OnePlus en début d’année était équipée d’un double processeur et d’un double système d’exploitation avec RTOS aux côtés de Wear OS. De quoi lui assurer une autonomie record pour une montre Wear OS. Cependant, la OnePlus Watch 2R étant basée sur un modèle chinois, il se peut que la montre se limite à l’adoption de RTOS, sans possibilité d’installer d’applications tierces.

On devrait en savoir plus sur la OnePlus Watch 2R lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 16 juillet prochain à l’occasion d’un événement organisé par le constructeur à Milan.