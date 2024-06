L’une des meilleures montres du marché devient encore meilleure grâce à cette nouvelle version

OnePlus a dévoilé en Chine une nouvelle version de sa OnePlus Watch 2, plus légère et avec connectivité 4G.

L’annonce était attendue après la publication d’un teaser de la part de OnePlus. En Chine, le constructeur a en effet présenté, ce jeudi, sa nouvelle montre connectée. Cette nouvelle montre reprend en fait les principales caractéristiques de la précédente OnePlus Watch 2, avec un nouveau design, mais en conservant le même nom.

Concrètement, la nouvelle version de la OnePlus Watch 2 affiche les mêmes dimensions que la précédente version, avec un format de 47,6 x 46,6 x 12,1, mais un poids plus léger de 37 grammes, contre 49 grammes pour la première OnePlus Watch 2. OnePlus cherche ici à proposer en fait un format plus léger, répondant à l’une des principales critiques adressées au premier modèle, particulièrement volumineux et lourd. Cette nouvelle version de la montre propose par ailleurs un boîtier plus léger, conçu en alliage d’aluminium en non pas en acier inoxydable comme pour la OnePlus Watch 2 originelle. Elle se dépare également de l’excroissance entre les deux boutons latéraux ainsi que du bracelet venant se prolonger jusqu’aux bordures des cornes, pour un aspect moins massif.

La OnePlus Watch 2 originelle La nouvelle OnePlus Watch 2

Une montre avec connectivité 4G, mais sans Wear OS

Du côté des caractéristiques en revanche, la OnePlus Watch 2 reprend quasiment à l’identique celles de la première version, avec un écran Amoled de 1,43 pouce de diamètre, une batterie de 500 mAh, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. La montre profite cependant d’une connectivité renforcée avec une puce eSIM permettant une compatibilité 4G en plus du Bluetooth et du Wi-Fi.

Par ailleurs, OnePlus communique sur une compatibilité de sa montre non seulement avec les smartphones Android, mais également avec les iPhone. De quoi suggérer que la nouvelle OnePlus Watch 2 ne serait pas équipée de Wear OS, mais uniquement de RTOS. Cela n’a rien d’étonnant, les montres Wear OS n’étant pas disponibles en Chine et cette nouvelle version étant avant tout conçue pour le marché chinois.

Pour l’heure, OnePlus n’a pas communiqué sur une disponibilité de cette nouvelle OnePlus Watch 2 en Europe. La firme pourrait la lancer en France sous un autre nom — certaines rumeurs évoquent une « OnePlus Watch 2R » — qui permettrait d’apporter un peu de clarté. En Chine, la montre est affichée au prix de 1799 yuans, soit 231 euros HT.