Cette excellente montre Wear OS aurait droit à un successeur plus vite que prévu

En Chine, OnePlus a fait certifier une nouvelle montre connectée qui pourrait bien être lancée sous le nom de OnePlus Watch 3.

Fin février, OnePlus frappait un grand coup avec sa première montre connectée sous Wear OS, la OnePlus Watch 2. Le constructeur chinois proposait en effet une montre dotée de nombreuses fonctionnalités avec la gestion d’applications tierces, mais capables de fonctionner avec quatre jours d’autonomie, bien loin devant les un à deux jours des montres Wear OS des autres constructeurs.

Pour aller plus loin

Test de la OnePlus Watch 2 : le meilleur des montres connectées, sans leur principal défaut

Une nouvelle montre OnePlus certifiée en Chine

Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que OnePlus se repose quelque temps sur ses lauriers, il semble qu’il n’en soit rien. À en croire les informations repérées par le site MySmartPrice, OnePlus s’apprêterait d’ores et déjà à lancer une nouvelle montre connectée pour succéder à la OnePlus Watch 2.

Le site indien a en effet découvert la certification d’une nouvelle montre OnePlus sur le site de la TENAA, l’organisme chinois de régulation des télécoms. On peut y découvrir un appareil présenté sous le numéro de modèle « OPWW234 », très proche de celui de la OnePlus Watch 2, identifiée par le numéro de modèle OPWW231. Sur le site de la TENAA, on peut découvrir quelques informations comme la date d’enregistrement de la certification, au 19 mai dernier, le support du Bluetooth, du suivi GNSS (GPS, BeiDou, Glonass), la compatibilité Wi-Fi et NFC, la batterie de 500 mAh ou l’intégration du système d’exploitation « Android » — ou, plus probablement, de Wear OS, basé sur Android.

Une montre connectée compatible 4G

Tous ces points sont similaires aux caractéristiques de la OnePlus Watch 2. Néanmoins, un point vient distinguer ce modèle pas encore annoncé de la montre commercialisée depuis février dernier : la compatibilité e-SIM. Contrairement à la OnePlus Watch 2 déjà lancée, cette OPWW234 est en effet compatible 4G. De quoi permettre de recevoir directement des appels téléphoniques ou utiliser sa montre même sans avoir son smartphone avec soi.

Par ailleurs, le visuel publié par l’agence gouvernementale chinoise permet de découvrir un design légèrement différent, avec un boîtier plus fin, un bracelet moins large et la disparition de l’excroissance entre les deux boutons positionnés sur la droite.

Pour l’heure, on ignore encore quand OnePlus pourrait annoncer cette nouvelle montre connectée et si elle sera présentée sous le nom de OnePlus Watch 3 ou en tant que OnePlus Watch 2 4G. La montre pourrait par ailleurs n’être officiellement présentée que dans plusieurs mois. En effet, selon les informations publiées fin mai par le leaker Digital Chat Station, OnePlus aurait décidé de retarder plusieurs de ses produits à une date encore inconnue.