OnePlus Nord 4 : une très bonne surprise au programme

Attendu très prochainement, le OnePlus Nord 4 profitera d'une longévité logicielle particulièrement appréciable, qui le place d'ores et déjà parmi les bons élèves en la matière.

Attendu le 16 juillet prochain, le lancement mondial du nouveau OnePlus Nord 4 permettra d’officialiser l’ensemble des spécifications techniques d’un appareil dont les caractéristiques sont déjà en bonne partie connues. On apprend néanmoins cette semaine que ce nouveau modèle profitera d’une particularité, logicielle cette fois, des plus appréciables, que OnePlus a d’ores et déjà vantée sur ses canaux officiels et notamment sur son portail indien.

La marque y explique que le OnePlus Nord 4 profitera du plus long engagement logiciel jamais proposé pour l’un de ses produits, avec un support allant jusqu’à 6 ans pour les mises à jour de sécurité. En parallèle, les mises à jour majeures d’Android seront quant à elles proposées pendant 4 années consécutives sur ce modèle.

Longévité logicielle : OnePlus fait avancer le milieu de gamme

Cette longévité logicielle, pas vraiment courante sur un modèle milieu de gamme comme le OnePlus Nord 4, permet à l’appareil de figurer parmi les bons élèves du marché en la matière. Il rejoint en l’occurrence certains modèles plus haut de gamme de chez Google et Samsung, notamment, qui proposent quant à eux jusqu’à 7 ans de mises à jour.

Quoi qu’il en soit, le OnePlus Nord 4 semble avoir de belles cartes en mains pour séduire. Au-delà de son long support logiciel, l’engin devrait pouvoir miser sur une fiche technique de haut vol à un prix abordable. On y trouverait notamment un écran OLED 1,5K de 6,74 pouces, capable de monter à 120 Hz tout en affichant une luminance maximale de 2150 nits.

Sous cet écran, palpiterait un processeur Snapdragon 7+ Gen 3 (en lieu et place du Dimensity 9000 intégré au OnePlus Nord 3), couplé à au moins 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5 500 mAh compatible avec la recharge rapide en 80 W.

Sur le volet photo, enfin, le Nord 4 miserait sur un double module arrière avec un capteur principal de 50 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx. En la matière, ce nouveau modèle ferait ainsi légèrement moins bien que son prédécesseur, qui misait pour sa part sur trois modules photo arrière : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur additionnel de 2 Mpx… que OnePlus n’aurait donc pas jugé utile de reconduire à son poste.