Le OnePlus Nord 4 balaye les smartphones milieu de gamme dans ce benchmark

Un premier benchmark et de nouvelles photos viennent de fuiter. Le OnePlus Nord 4 semble être très performant.

Le OnePlus Nord 4 sera présenté le 16 juillet prochain lors d’un évènement à Milan. À quelques encablures de son officialisation, Evan Blass et androidheadlines nous gratifient d’une flopée de nouvelles photos dudit smartphone.

Celles-ci viennent confirmer le visuel que l’on a déjà pu apprécier sur les clichés postés par Ashok Mor (@_techibee) il y a quelques jours.

OnePlus apporterait de la nouveauté sur le design avec un aspect unidoby en métal, ce qui permettrait à son appareil de se différencier physiquement de la concurrence. La finition arrière aussi est très travaillée. Le dos paraît en deux finitions, l’une brillante englobant les deux capteurs photos et l’autre matte couvrant le reste de la surface.

Les mêmes caractéristiques sont reprises dans ce leak, à savoir que le milieu de gamme de OnePlus devrait arborer une dalle Amoled de 6,74 pouces, compatible 120 Hz et animée par une plateforme Snapdragon 7+ Gen 3 et une batterie de 5500 mAh associée à une charge rapide 100 Watts.

La partie photo serait composée de trois objectifs : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur selfie de 16 Mpx.

Premier benchmark du OnePlus Nord 4

Une configuration qui semble être un copier-coller de celle du OnePlus Ace 3V, un smartphone uniquement sorti en Chine en mars dernier. Si c’est le cas, ce OnePlus Nord 4 possèderait aussi 12 ou 16 Go de mémoire vive et un important stockage allant jusqu’à 512 Go.

Une version indienne de ce smartphone est apparue dans Geekbench sous le nom de code OnePlus CPH2661. Ses résultats sont de 1866 en single core et 4216 en multi core. Des scores très proches de ceux des Pixel 8 et Pixel 8a animés par une puce haut de gamme, le Tensor G3.

Même son de cloche face au Honor 200 Pro qui est équipé d’un Snapdragon 8s Gen3. Il s’avère qu’en pratique, le Snapdragon 7+ Gen3 n’est pas si éloigné. Notons aussi que ce Geekbench a été effectué sur un modèle avec 8 Go de mémoire vive.