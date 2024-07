Le OnePlus Nord 4 fuite : découvrez son design métallique et sa fiche technique

Présenté le 16 juillet, le OnePlus Nord 4 se livre presque entièrement dans une ultime fuite massive qui permet de le voir sous tous les angles et de connaître sa configuration.

Le OnePlus Nord 4, c’est le prochain smartphone milieu de gamme du constructeur chinois. Cet appareil devrait être dévoilé le 16 juillet prochain, OnePlus ayant envoyé une invitation avec l’inscription Nord en métal liquide. En attendant, il se montre de plus en plus, les fuites s’intensifiant sur X.

Une première image de mauvaise qualité de son dos a été publiée par @saaaanjjjuuu, mais ce qui nous intéresse, c’est le dernier poste de Ashok Mor (@_techibee). Celui-ci diffuse six images dites officielles du Nord 4. De quoi découvrir toutes les coutures de son design et même un peu plus puisque @_techibee détaille également ses caractéristiques techniques.

Un design unibody métallique

On aurait donc affaire à un appareil de 6,74 pouces tout en métal, dos et bords compris. Ses côtés paraissent légèrement arrondis pour une meilleure préhension. Le bord gauche accueille un slider pour contrôler les modes sonnerie/vibreur/silence.

De l’autre côté se tiennent les boutons volume et Power avec une touche personnalisée puisqu’ils sont blancs, tranchant avec le noir mat du châssis. Idem pour le tiroir de carte SIM placé sur le bord inférieur de l’appareil. Il s’accompagne d’un haut-parleur qui trouve son pendant stéréo sur la tranche supérieure du Nord 4.

OnePlus Nord 4 // Source : @_techibee OnePlus Nord 4 // Source : @_techibee

Au dos, paraissent deux objectifs photos. Ils embarqueraient un capteur Sony LYT-600 de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 mégapixels (IMX355).

En face avant, on trouverait un capteur selfie de 16 Mpx. Son écran serait de même taille que celui du OnePlus Nord 3. Comme lui, il serait Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ashok Mor évoque une définition 1,5K et un pic lumineux de 2150 nits, une belle valeur sur le papier.

OnePlus Nord 4 // Source : @_techibee OnePlus Nord 4 // Source : @_techibee

Aussi puissant qu’un Honor 200 Pro

Dans les entrailles de ce Nord 4 se nicherait un Snapdragon 7+ Gen3, un SoC tout nouveau que l’on n’a encore croisé sur aucun terminal en France. D’après les benchmarks, il se positionnerait au coude-à-coude avec le Snapdragon 8s Gen 3, son grand-frère qui équipe notamment le Honor 200 Pro, un modèle aux performances solides.

Sous l’écran, un capteur biométrique. Pour la connectivité, ce Nord 4 aurait de la 5G, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4 et un capteur NFC. Il serait équipé d’une batterie de 5500 mAh compatible charge rapide jusqu’à 100 Watts. Enfin, Ashok Mor avance qu’il serait soumis à trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Il fonctionnera sous OxygenOS 14 basé sur Android 14.

L’événement de OnePlus du 16 juillet pourrait également servir au lancement d’autres appareils, notamment la OnePlus Watch 2R et les OnePlus Buds Pro 3.