Prise en main de la OnePlus Pad 2 : la tablette la plus puissante à moins de 600 euros ?

Alors que le marché des tablettes Android ne semble nous laisser le choix qu’entre de très couteux produits haut de gamme, comme la Samsung Galaxy Tab S9, et des modèles milieu de gamme performants mais sans briller non plus, comme la Xiaomi Pad 6. OnePlus est bien décidé à bousculer le marché avec une Pad 2 qui a tous les atours des produits haut de gamme, pour moins de 600 euros !

Nous l’avons manipulée une petite journée juste près son annonce pour partager avec vous nos premières impressions.

OnePlus Pad 2 Design et ergonomie : le style rencontre la matière

Pour la robe de la OnePlus Pad 2, le constructeur met les petits plats dans les grands avec un design épuré, aux tranches tout en courbes et affichant des bords assez fin pour une tablette, sachant que l’écran occupe donc 84,9 % de la surface avant.

Le châssis est en aluminium anodisé et profite d’une finition Nimbus Gray par sablage et anodisation. Cela nous donne une surface de très belle facture, avec un toucher lisse très agréable et qui a la bonne idée de ne pas accrocher les traces de doigt. Ce qui n’est malheureusement pas le cas de l’écran.

Notez le bloc optique rond, assez proéminent et qui n’empêche pourtant pas une position stable une fois posé à plat. Il intègre un capteur de 13 Mpx, alors que la caméra avant est de 8 Mpx.

Ses dimensions de 268,66 mm x 195,05 mm x 6,49 mm pour 584 g, nous offrent un produit fin et compact pour une surface d’affichage de 12,4 pouces. Des mensurations assez proches de la Galaxy Tab S9 FE Plus par exemple. Toutefois, dans ce cas, comme avec des concurrentes plus entrée de gamme comme la Xiaomi Pad 6, la OnePlus affiche une épaisseur de quelques millimètres supérieure à la moyenne. Ce que vous ne ressentirez pas à l’usage, surtout si vous rajoutez la housse avec clavier.

La cover protège le dos et le clavier se fixe magnétiquement à la base de la tablette. L’ensemble est parfaitement fonctionnel et l’inclinaison permet un usage notebook sur une surface plane.

Les boutons sont bien placés, de façon très classique et surtout proches, tout en étant sur des tranches différentes. La qualité de fabrication est comme toujours impeccable chez OnePlus, du travail d’orfèvre avec en plus une certification IPX55.

OnePlus Pad 2 Écran et performances : un concentré de puissance

L’écran de 12,4 pouces 3K (3000 x 2120 pixels) est une dalle LCD au ratio 7:5. La finesse d’affichage est là avec une résolution de 303 ppp et un taux de rafraîchissement variable de 30 Hz à 144 Hz. Nous avons apprécié le confort de lecture, la parfaite lisibilité en toute situation ou presque. En effet, avec une luminosité maximale annoncée de 900 nits et sa dalle brillante, nous avons un peu plus de mal à lire en plein soleil. L’écran est compatible avec le Dolby Vision et ses six haut-parleurs, certifiés Hi-Res, sur les tranches latérales délivrent en théorie un son spatial. Toutefois, nous n’avons pas pu essayer réellement ces fonctionnalités. Cela attendra le test complet.

Au cœur de la OnePlus Pad 2, un puissant Snapdragon 8 Gen 3, accompagné d’un GPU Adreno 750 à 903 MHz, de 12 Go de RAM LPDDR5 (à 3686,4 MHz) et de 256 Go de stockage. De quoi faire tourner les applications les plus gourmandes et les jeux vidéo 3D les plus exigeants. Nous n’avons pas lancé de gros titres vidéoludiques mais avons essayé les fonctionnalités IA.

OnePlus Pad 2 L’IA se veut pratique au quotidien

Elles sont nombreuses mais seule AI Erase était disponible lors de notre prise en main. Une fonction proche de ce que propose déjà Google Photos mais en plus intuitif et efficient à première vue. Nous demandons à l’application Photos de la Pad 2 d’effacer les personnes.

Après un traitement de quelques secondes, elle identifie les personnes qui polluent notre selfie et nous propose de les effacer une par une ou totalement. L’opération prend moins de 30 secondes et comme vous pouvez le constater, la différence est bluffante. Nous avons l’impression de prendre une photo dans un lieu touristique tout en étant seuls au monde. Bien sûr, nous pouvons constater de petites déformations et artefacts indésirables, mais globalement cela reste très propre, et surtout totalement automatisé.

Les autres fonctionnalités (Lecteur IA, Résumé IA et Rédacteur IA) seront disponibles d’ici la fin de l’année. Oxygen OS 14.1 est la surcouche maison qui épaule Android 14. Il offre une interface connue qui apporte des gestuelles et d’autres fonctionnalités comme une barre latérale et le support du stylet.

À cela s’ajoutent les fonctionnalités IA évoquées plus haut. Le bloc optique de 13 Mpx offre des clichés très honorables mais sans particulièrement briller. Cela manque de précisions, comme ici sur le pelage du chat noir, ou dans les détails des mécaniques de l’ornithoptère Lego.

En ce qui concerne l’autonomie, OnePlus promet 43 jours en veille et une charge rapide SUPERVOOC 67W pour passer de 0 % à 100 % en 81 minutes. Enfin, le stylet est efficient, mais nous devons pousser nos tests avant de nous prononcer. Toutefois, nous pouvons déjà constater qu’il est de belle taille et que les plus petites mains auront peut-être un peu plus de mal à le manipuler.

Après moins de 24 heures d’utilisation, nous sommes assez enthousiastes face à cette OnePlus Pad 2. Elle est esthétique, offre une excellente prise en main et dans les rues de Milan à plus de 30°, son dos ne marque pas et se révèle très peu glissant. Les performances semblent être au rendez-vous et les premières expériences IA sont très convaincantes. Avec son prix de départ inférieur à 600 euros, et si nos tests confirment nos premières impressions, elle risque de faire un petit malheur.