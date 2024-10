OnePlus est à nouveau dans la panade en Europe et quitte une nouvelle fois le marché allemand

Après un premier conflit judiciaire qui l’a opposé à Nokia, OnePlus est désormais attaqué sur les brevets 5G en Allemagne. Une poursuite qui l’a poussé à suspendre la vente de smartphones.

Le OnePlus 12R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’an dernier, OnePlus avait subi un revers de taille en Allemagne et en France. Le constructeur chinois avait alors pris la décision de quitter le marché européen avant de revenir outre-Rhin en juin dernier.

Seulement, moins de six mois après son retour, il semble que OnePlus ait à nouveau décidé de quitter l’Allemagne, comme le rapporte le site 9to5Google.

En effet, depuis quelques mois, OnePlus est en proie à un nouveau conflit judiciaire face à InterDigital au sujet de technologies brevetées, notamment autour de la 5G. Un conflit qui a poussé OnePlus à se retirer à nouveau ses smartphones du marché allemand, ne conservant que ses écouteurs, tablettes et montres connectées.

Un nouveau conflit autour des brevets pour OnePlus

Interrogé par nos confrères allemand du site Allround-PC, OnePlus se veut rassurant et indique tout faire pour maintenir une présence en Europe en général et en Allemagne en particulier :

OnePlus accorde une grande valeur aux droits de propriété intellectuelle et à un accès équitable aux brevets essentiels standards, ce qui est essentiel pour stimuler l’innovation dans le secteur. Nous continuerons à négocier avec InterDigital et souhaitons résoudre cette question à l’amiable. Pendant ce temps, notre engagement en Europe reste inchangé et nous continuerons à fournir d’excellents produits et services à nos utilisateurs.

Reste que, pour l’heure, les smartphones de OnePlus sont bel et bien absents de la boutique en ligne allemande du constructeur.

Ironie du sort, c’était déjà un conflit judiciaire autour des brevets qui avait poussé OnePlus à quitter le marché européen à la mi-2023. L’entreprise était alors attaquée par Nokia, ce qui avait poussé OnePlus et Oppo à partir également du marché français, et ce malgré une victoire judiciaire pour le groupe chinois.

Pour l’heure, on ignore encore ce qu’il en sera pour les smartphones OnePlus à l’avenir et si les consommateurs français seront aussi concernés. On peut néanmoins se rassurer en constatant que les smartphones OnePlus sont, pour l’heure, toujours disponibles à la vente sur le site français du constructeur.