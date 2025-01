Le OnePlus 13 égale presque ce ténor de la photo de 2024

Un youtubeur a mis la main sur un OnePlus 13 et le met face à son grand-frère, le Find X8 Pro d’Oppo.

Le OnePlus 13 doit être présenté chez nous le 7 janvier. On sait déjà tout de lui, ne nous manque plus que son prix et sa date de sortie.

TechTablets a mis la main sur un modèle chinois et dans son test l’a opposé au Find X8 Pro. Une idée intelligente puisque les deux appareils partagent beaucoup de points en commun.

C’est bien simple, la configuration photo du OnePlus 13 est la même que celle du modèle d’Oppo, le téléobjectif x6 en moins.

Sony LYT-808 50 MP : capteur 1/1,4″, f/1,6, OIS, 23 mm, PDAF, Laser AF, 4K30 et 4K60 HDR Dolby Vision

capteur 1/1,4″, f/1,6, OIS, 23 mm, PDAF, Laser AF, 4K30 et 4K60 HDR Dolby Vision Samsung ISOCELL JN5 50 MP : capteur 1/2,76”, f/2,0, 15 mm, 120°, PDAF, 4K30 et 4K60 HDR Dolby Vision

capteur 1/2,76”, f/2,0, 15 mm, 120°, PDAF, 4K30 et 4K60 HDR Dolby Vision Sony LYT-600 50 MP : capteur 1/1,95”, f/2,65, zoom optique 3x, 73 mm, OIS, PDAF, 4K30 et 4K60 HDR Dolby Vision

Des rendus très proches

Aussi, n’est-on pas surpris d’avoir sensiblement les mêmes résultats sur les deux smartphones. Le traitement logiciel peut éventuellement différer, mais c’est très léger. Les deux partagent les focales Hasselblad, le mode Xpan ou encore l’algorithme d’obturation rapide. Bref, ce sont presque des copies conformes.

Seules les prises de vue au téléobjectif seront à l’avantage du Find X8 Pro qui bénéficie d’une plage de zoom optique plus large.

Et c’est de bonne augure pour le OnePlus 13 puisque l’on a particulièrement apprécié le rendu du Find X8 Pro. Le modèle de OnePlus est souvent moins onéreux, cela en ferait un très bon challenger sur son segment.