Photos volées du OnePlus 13T, il change radicalement de design

Il semble que l’on tienne des premières images du OnePlus 13T et il change d’orientation par rapport aux OnePlus 13.

Cela fait depuis 2022 que l’on n’a pas eu de variante T au sein de la gamme OnePlus. Le OnePlus 10T est son dernier représentant en date. Un appareil que nous avions d’ailleurs apprécié chez Frandroid.

Plus qu’un murmure, on sait aujourd’hui que le constructeur chinois va remettre le couvert avec un OnePlus 13T. Et il aurait tort de s’en priver tant le OnePlus 13 est une réussite dans son genre. Si traditionnellement les T sont des modèles de mi-génération qui permettent de s’approcher des vaisseaux amiraux sans en payer le prix, le OnePlus 13T pourrait aller plus loin en créant même un design de rupture.

Supposed OnePlus 13T pic.twitter.com/JMsBrUJFkg — Tushar Mehta (@thetymonbay) April 14, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

OnePlus a déjà évoqué la batterie, le bouton rapide ou même les options de couleur de ce smartphone, mais sa forme n’avait pas été évoquée. Il a suffi d’une vidéo et de quelques photos relayées via X et Equaleaks pour que l’on voie le changement de direction. Exit les rondeurs des anciens modèles, le OnePlus 13T rentre dans le range en adoptant des surfaces planes. Cadre, dos, écran, tout est fait pour ressembler aux Galaxy de Samsung ou aux iPhone d’Apple.

La vidéo met aussi en exergue un appareil qui veut être parfaitement équilibré malgré son module photo. Celui-ci, a priori en métal, comprend trois capteurs et un flash LED. Quant à l’écran, une image partagée par Louis Jie, président de OnePlus Chine, plaçait le OnePlus 13T face à un iPhone 16 Pro. Dalle plate, écran percé du capteur selfie uniquement et surtout un contour noir plus fin que celui d’Apple.

Aussi puissant qu’un OnePlus 13, mais moins polyvalent

Des rumeurs autour de ce smartphone, on sait que son écran devrait être de 6,31 pouces, compatible 120 Hz et Oled. Il serait animé par le même Snapdragon 8 Elite du OnePlus 13. La marque ferait des économies sur la partie photo en optant pour un duo grand-angle de 50 MP et téléobjectif x2 de 50 MP également. Le troisième capteur que l’on voit sur les images ressemble plus à un capteur de profondeur qu’à un ultra grand-angle.

En revanche, malgré un poids limité de 185 grammes, il sera doté d’une batterie de 6000 mAh, comme l’a indiqué Louis Jie dans un message posté sur Weibo.