Les OnePlus 3 et OnePlus 3T reçoivent leur dernière mise à jour : le patch de sécurité d’octobre. Ce dernier signe la fin du suivi logiciel des deux appareils après trois ans de bons et loyaux services.

Dans la sphère Android, l’un des points les plus importants pour les utilisateurs est la qualité du suivi d’une marque. Il faut dire qu’étant un écosystème ouvert, l’OS de Google se doit de se reposer un minimum sur ses partenaires.

OnePlus fait souvent la une de l’actualité comme étant l’un des premiers à déployer les dernières versions sur ses derniers appareils. Après tout, les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro ont été les premiers appareils à sortir sur le marché directement sous Android 10. Mais qu’en est-il des appareils de son passé ?

Dernière mise à jour pour les OnePlus 3/3T

Ne regardez pas plus loin que les OnePlus 3 et OnePlus 3T pour l’établir. Comme l’indique XDA Developers, ces derniers reçoivent désormais leur dernière mise à jour, qui n’est autre que le patch de sécurité d’octobre 2019. Passé celui-ci, ils ne seront plus soutenus par la marque.

Ceci étant dit… Impossible de prendre en défaut ce soutien. Là où la plupart des constructeurs n’offrent que deux mises à jour majeures et des patchs de sécurité bien trop souvent sporadiquement déployés, il faut noter que le OnePlus 3 est sorti en juillet 2016 sous Android 6.0.1 Marshmallow.

Un suivi exemplaire

Aujourd’hui, il profite d’Android 9 Pie et du dernier patch de sécurité du mois, soit trois mises à jour majeures. Sa précédente mise à jour en août lui faisait encore profiter du dernier patch de sécurité en date. Le suivi de ces appareils a toujours été excellent, et leurs utilisateurs sont encore nombreux grâce à cela.

En termes de longévité donc, il nous faut tout de même tirer notre chapeau à OnePlus et son suivi. Qu’il s’agisse de ses appareils les plus récents ou les plus anciens, l’entreprise fait en sorte qu’OxygenOS s’adapte rapidement aux changements d’Android et continue de tourner parfaitement bien sur une gamme aujourd’hui toujours plus large d’appareils.

Les OnePlus 3 et OnePlus 3T ne recevront donc plus de mises à jour désormais, mais leur parcours aura été exemplaire dans le milieu. Qui plus est, cela ne veut pas pour autant dire que vous devriez jeter le vôtre si vous continuez de l’utiliser sans le moindre problème : prenez seulement en compte qu’il ne sera plus protégé des dernières attaques et ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités désormais.