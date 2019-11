OnePlus indique que des données appartenant à ses clients ont été consultés par une personne non autorisée. Voici tous les détails de l’affaire.

Sur ses forums, OnePlus a indiqué qu’une faille de sécurité a été repéré dans sa base de données et que certaines des informations de ses clients ont été corrompues. Si vous avez déjà effectué un achat sur la boutique de la marque, il est donc important de se méfier. Voici tout ce qu’il est essentiel de savoir sur ce problème.

Comment savoir si mes données sont dans la nature ?

OnePlus affirme que tous les clients dont les données ont été accédées depuis l’extérieur ont été contactés par mail afin d’être avertis du problème. Si vous n’avez pas déjà reçu un mail de la part de OnePlus, vous devriez donc être rassurés, mais jetez quand même un coup d’œil à votre boîte, y compris dans les spams, on ne sait jamais.

Mes informations bancaires sont-elles en sécurité ?

Selon OnePlus, aucune donnée bancaire n’a été volée. La base de données corrompue contenait des noms, numéros de téléphone, e-mails et adresses de livraison.

Cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes parfaitement en sécurité pour autant. En effet, ces données peuvent permettre à des esprits mal intentionnés d’envoyer des mails de phishing par exemple afin de tenter de vous soutirer des informations. Si un mail vous semble bizarre, ne l’ouvrez pas et surtout, ne cliquez sur aucun lien.

Que s’est-il passé et est-ce que ça peut recommencer ?

Lors d’une surveillance des systèmes, OnePlus s’est rendu compte que certaines données avaient été accédées par une personne extérieure non autorisée. La marque affirme avoir immédiatement stoppé l’intrus et bouché la faille de sécurité utilisé. Par ailleurs, le reste du site a été examiné afin de vérifier si une autre brèche pouvait exister.

OnePlus a contacté les autorités pour enquêter sur cet intrus et indique avoir noué un partenariat avec une plateforme de sécurité afin de renforcer ses infrastructures. Par ailleurs un programme sera lancé en décembre pour offrir des primes à ceux qui découvriraient des failles sur le site.

Peut-on encore faire confiance à OnePlus ?

Malheureusement, une faille de sécurité est vite arrivée et même les plus gros acteurs peuvent en souffrir. La boutique de OnePlus n’est donc pas plus à craindre qu’une autre, d’autant que le constructeur nous prouve ici sa réactivité et le cloisonnement des informations bancaires de ses clients.