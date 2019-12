OnePlus 7T : l’excellent flagship-killer est désormais proposé à 460 euros

S’il n’est arrivé sur le marché qu’à l’automne dernier, il n’a pas fallu bien longtemps au OnePlus 7T pour s’imposer comme l’un des flagship-killer les plus sérieux du moment. Et si toutes ses qualités ne suffisent pas à vous convaincre, sachez que son prix vient de baisser drastiquement puisque Gearbest le propose désormais à 460 euros.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le OnePlus 7 classique laissait un petit arrière-goût de redite dans la bouche. Tout comme le OnePlus 7 Pro pour être tout à fait honnête. Bien conscient de ça, OnePlus a décidé de se retrousser les manches, de prendre le meilleur de chacun de ces téléphones, de tout mettre dans un seul appareil et d’améliorer le tout une dernière fois. Naît alors l’excellent OnePlus 7T.

Dès aujourd’hui, le OnePlus 7T (8 + 256 Go, dans sa mouture grise) est vendu au prix de 460,92 euros sur Gearbest, en utilisant le code promo GBOP7T256SL.

Profitez du OnePlus 7T à 460 euros GBOP7T256SL

La consécration de plusieurs séries d’améliorations

On ne peut s’empêcher de constater le nombre de progrès qu’a fait le constructeur chinois lorsque l’on tient le OnePlus 7T en main. Le téléphone jouit d’un design aux finitions superbes, et reste agréable à utiliser. Côté écran, le OnePlus 7T embarque une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui, comme nous avons pu le constater dans notre test, bénéficie d’une forte luminosité, d’un contraste infini et surtout calibrage parfait.

OnePlus n’a pas non plus chômé au niveau des performances du 7T. Le SoC Snapdragon 855+ et la RAM qui culmine à 8 Go permettent au smartphone de faire l’étalage de toute sa puissance, quel que soit l’usage. Des progrès sont également à noter pour la partie photo, puisque le nouveau mode macro facilite la prise de vue en conditions difficiles. Enfin, la batterie de 3 800 mAh délivre une autonomie confortable au OnePlus 7T.

Ce n’est pas le seul bon plan que Gearbest propose aujourd’hui :

Le Xiaomi Mi Band 4 à 22 euros

Avec le Mi Band 4, Xiaomi ne change que peu la recette de son précédent bracelet connecté. Ainsi, le Mi Band 4 s’appuie dorénavant sur un écran OLED de 0,95 pouce en couleur. Un ajout qui est le bienvenu tant il améliore le confort de lecture. Pour le reste, les utilisateurs d’un Mi Band 3 sont en terrain connu. Le design est le même, tout comme les fonctionnalités et l’autonomie imposante.

Vendu d’ordinaire aux alentours de 70 euros, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 est proposé désormais à 22 euros sur Gearbest. Il vous suffit de rentrer le code GBBAND4MI au moment de passer commande.

Le Xiaomi Mi Band 4 à 22 euros GBBAND4MI

La Xiaomi Mi Box S à 47 euros

Avec son rapport qualité-prix honorable, la Xiaomi Mi Box S n’a eu aucun mal à se faire une place sur le marché. Il faut dire qu’avec sa télécommande qui supporte Google Assistant, et de fait les commandes vocales, ainsi que son interface sous Android TV, la Mi Box S est d’une facilité déconcertante à prendre en main. Sans oublier la présence de la fonction Cast. Concrètement, la Mi Box S se présente comme une alternative moins coûteuse, mais tout aussi efficace, à l’Apple TV, le Chromecast de Google ou la Nvidia Shield.

La Xiaomi Mi Box S voit son tarif dégringoler à 47,99 euros, au lieu de 71 euros, dans le cadre d’une vente flash Gearbest.